Читатели «Кур’ера» в комментариях под публикацией «Как я позволила развести себя на деньги, просто потому что боюсь» в соцсетях вспомнили истории, когда их «брали в оборот» уличные гадалки.

Светлана Светикова: «Ко мне тоже в парке подходила, когда я с ребёнком гуляла. Я даже не сразу поняла, что ей надо. Она стала вначале комплименты говорить, ну а потом, как перешла к проблемам, я её остановила и рассказала, что её в будущем ожидает. Настроение было хорошее. И мужей [нагадала], и детей, и всего другого. И что самое интересное, она даже не перебивала. Под конец она улыбнулась и ушла.

Самое главное — помнить, что в Библии написано: «По вере вашей да будет вам».

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Валерий Склютов: «В советские времена, когда я учился, в Минске автовокзал, как и сейчас, находился рядом с железнодорожным. Всё пространство между вокзалами было оккупировано цыганками. Не знаю, почему милиция их не трогала. Вели они себя нагло, бросались к прохожим с предложением сообщить важную информацию. Однажды и мне «посчастливилось» пообщаться с цыганской гадалкой. Мне были обещаны все муки ада, если я не заплачу за гадание. Поступил просто — громко послал в интимное место, и гадалку как ветром сдуло».

Таццяна: «Быў яшчэ выпадак. Каля рынку прычапілася цыганка пагадаць. Я адмаўлялася, яна ўсё роўна настойвала. І пачала мне абяцаць 2 дзяцей і гэтак далей. Я ёй і кажу: «Аблом табе, мілая, у мяне ўжо трое. Дрэнная з цябе гадалка». Мадам хутка знікла».

все-таки: «У меня был такой случай. Подошла цыганка в маске! Начала что-то своё такое. Я ей говорю: ваша маска из анекдота про ясновидящую, мол, кто там… Улыбнулась грустно. Правда, если бы были деньги, дала бы. Так её было жалко».