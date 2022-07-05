На Национальном правовом интернет-портале 5 июля опубликовано постановление Совета Министров № 436 от 1 июля «О перечне лиц», которое запрещает иностранным акционерам белорусских предприятий из «недружественных» стран отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах белорусских юридических лиц.
«Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах „депо“ их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами», — говорится в документе.
Интересно, что в списке не только иностранные владельцы бизнесов в Беларуси. Под ограничения попали и те компании, конечные владельцы которых белорусы, но зарегистрированы они в других странах, в том числе в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр или Британские Виргинские Острова.
В целом в перечне 32 компании с литовским капиталом, 24 — кипрским, 23 — польским, 21 — латвийским, 13 — британским, 12 — эстонским, 10 — итальянским.
Кто вошёл в список
В списке компаний, которым запрещено продавать белорусские активы, 190 позиций. Officelife назвали самые крупные белорусские компании, фигурирующие в перечне запрещённых для продажи активов.
- Белорусско-британское совместное предприятие ЗАО «ЮНИСОН» (владелец — J&W Sanderson Limited, Великобритания)
- ЗАО «Евроопт» (владелец — ООО «Евроторг», Беларусь)
- ООО «ЕВРОТОРГ» (владелец — публичная компания с ограниченной ответственностью «ЕВРОТОРГ ХОЛДИНГ», Кипр)
- ИООО «ДАНА АСТРА» (владелец — ООО «ТРАЙВОРСТ ЛИМИТЕД», Республика Кипр)
- ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (владелец — «ЛУКОЙЛ ИНТЕРНЕШНЛ ГмбХ», Австрия)
- ИООО «ЭПАМ Системз» (владелец — компания с ограниченной ответственностью «ЭПАМ СИСТЕМЗ (КИПР) ЛИМИТЕД»)
- ООО «Алютех Воротные Системы» (владелец — частная компания с ограниченной ответственностью «ЭЛУТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», Кипр)
- ООО «ВМГ Светлогорск» (владелец — ЗАО «ВМГ Инвест», Литва)
- ООО «Дубай Вотер Фронт» (владелец — компания с ограниченной ответственностью «РАССЕЛВИЛЬ ЛИМИТЕД», Кипр)
- ООО «Торговый дом «МАПИД» (владелец — ЗАО «Мапид статиба», Литва)
- ООО «Триовист» — гипермаркет 21vek.by (владелец — компания с ограниченной ответственностью «ЮАЙБИСИ ЛИМИТЕД», Кипр)
- ОАО «Белсолод» (владелец — КОО «Комскилл Энтерпрайзес Лимитед», Кипр)
- ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (владелец — Леонид Абраменко, Латвия)
- ОАО «Лидское пиво» (владелец — ОАО «ОЛВИ», Финляндия)
- ОАО «Минский часовой завод» (владелец — FRANCK MULLER INTERNATIONAL B.V., Нидерланды)
- ОАО «Мозырьсоль» (владелец — VIKASH INVESTMENTS LIMITED, Великобритания)
- ОАО «Молочные горки» (владелец — ООО «Экспонента», Латвия)
- ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (владелец — «Итон Ассосиэйшн ИНК», Британские Виргинские Острова)
- ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (владельцы — Галина Бородюкова, Литва, и Пауль Крииза, Эстония)
- ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» (владелец — GROSTOLD OU, Эстония)
- Совместное белорусско-германское предприятие ООО «ЦЕЙСС-БЕЛОМО» (владелец — Карл Цейсс Йена ГмбХ, Германия)
- СООО «ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ» (владелец — ЗАО «Тойс инвестмент», Литва)
- СООО «Гарсия» (владелец — компания с ограниченной ответственностью «ГАРСИЯ ТРЕЙТИНГ ЛТД», Кипр)
- СООО «Гейм Стрим» (владелец — Wargaming Group Limited, Кипр)
- «МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД — «АКВАДИВ» (владелец — «Столибет трейдинг лимитед», Кипр)
- СООО «Маттиоли» (владелец — Винченцо Д’Анджело, Италия)
- СООО «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау» (владелец — международный образовательный центр, общественно-полезное общество с ограниченной ответственностью, г. Дортмунд, Германия)
- СООО «Морозпродукт» (владелец — Кястутис Стабингис, Литва)
- СООО «РЕМОНДИС Минск» (владелец — ООО «РЕМОНДИС Интернешнл ГмбХ», Германия)
- СООО «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК» (владелец — ООО «Хенкель Сентрал Истерн Юроп Оперэйшнс», Австрия)
- СОАО «Коммунарка» (владельцы — «МОЛ Корпорэйшн», США, и ООО «Комскилл Энтерпрайзез Лимитед», Кипр)
- Совместное предприятие ООО «БЕЛИТА» (владелец — фирма «ДЖ. В. Ф.-ДЖИВИЭФФ АО», Италия)
- Совместное предприятие ОАО «СПАРТАК» (владелец — Double Star International Ltd, Британские Виргинские Острова)