На Национальном правовом интернет-портале 5 июля опубликовано постановление Совета Министров № 436 от 1 июля «О перечне лиц», которое запрещает иностранным акционерам белорусских предприятий из «недружественных» стран отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах белорусских юридических лиц.

«Для защиты интересов Республики Беларусь акции блокируются на счетах „депо“ их владельцев согласно перечню на основании предписания Министерства финансов о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами», — говорится в документе.

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Интересно, что в списке не только иностранные владельцы бизнесов в Беларуси. Под ограничения попали и те компании, конечные владельцы которых белорусы, но зарегистрированы они в других странах, в том числе в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр или Британские Виргинские Острова.

В целом в перечне 32 компании с литовским капиталом, 24 — кипрским, 23 — польским, 21 — латвийским, 13 — британским, 12 — эстонским, 10 — итальянским.

Кто вошёл в список

В списке компаний, которым запрещено продавать белорусские активы, 190 позиций. Officelife назвали самые крупные белорусские компании, фигурирующие в перечне запрещённых для продажи активов.