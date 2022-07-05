Как сообщает Sputnik, правительство Беларуси определило компании с иностранным капиталом, владельцам которых запрещено продавать свои акции.

Это предусмотрено постановлением Совмина №436 от 1 июля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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Документом определён перечень юрлиц Беларуси, акционерами которых являются иностранцы, «совершающие недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц».

Всего в этот перечень вошли 190 компаний. Им теперь на законодательном уровне запрещено отчуждать принадлежащие им доли (акции) в уставных фондах компаний.

В постановлении говорится, что «для защиты интересов страны» акции будут блокироваться на счетах «депо» их владельцев.

В список попали такие организации, как белорусско-голландское совместное предприятие ООО «ФАРМЛЭНД» (частное ООО «Несле Девелопмент Б.В.» из Нидерландов), ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» (паевое товарищество «Стиффлер» из Эстонии), иностранное ООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (австрийская компания ЛУКОЙЛ ИНТЕРНЕШНЛ ГмбХ), иностранное ООО «ЭПАМ Системз» (компания с ограниченной ответственностью «ЭПАМ СИСТЕМЗ (КИПР) ЛИМИТЕД»), ООО «Мозырский лесозавод» (эстонская фирма Kaamos Timber AS), ОАО «Березастройматериалы» (ЗАО «Лемурес» из Литвы), совместное открытое акционерное общество «Коммунарка» (MOL corporation, США) и другие.