Sputnik сообщает, что учёные выехали в экспедицию на юг Беларуси, чтобы разобраться с белой американской бабочкой, которая может уничтожить урожай яблок и груш.

Бабочки объедают деревья

Ведущий научный сотрудник Научно-практического центра по биоресурсам НАН Беларуси Анатолий Кулак прокомментировал:

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«Ситуация (с белой американской бабочкой — Sputnik) в южных областях страны — это реальная катастрофа. Не могу назвать это экологической катастрофой, потому что она не перешла ещё настолько сильно в дикую природу, но что касается населённых пунктов — это огромное бедствие».

По словам энтомолога, чтобы предотвратить гибель урожая плодовых растений — яблок, груш, слив, вишни, — нужны масштабные комплексные меры. Эта бабочка может есть более 600 видов растений. За последние несколько лет она распространилась во многих южных районах республики.

«Угрожает урожаю яблок, груш… они пожирают колоссальное число растений. Мне присылают фото объеденных деревьев. Если на фруктовом дереве объедено 50 процентов листьев, то половины урожая не будет. Если дерево объедено на 70-80 процентов, то урожая не будет вообще», — подчеркнул Анатолий Кулак.

Не нужно путать бабочек

Учёный рассказал, что для Беларуси это инвазивный теплолюбивый вид насекомого.

«Во время Второй мировой войны она попала в Японию и только сейчас, когда идёт потепление климата, добралась до Беларуси. Этот чужеродный вид не имеет в Беларуси естественных врагов, поэтому размножается беспрепятственно», — пояснил собеседник издания Sputnik. Комментируя сообщения том, что американская белая бабочка добралась уже и до Минской области, энтомолог сказал, что это маловероятно. «Все данные, что видел я относительно Минской области, центральной и северной части Беларуси, это были другие виды бабочек, которые внешне схожи с белой американской бабочкой», — успокоил Анатолий Кулак.