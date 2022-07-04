«Кур’ер» по традиции поинтересовался у городских служб, как прошло празднование Дня Независимости и не было ли происшествий.
Как сообщил Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, в этом году праздник обошёлся без серьёзных происшествий, всё было спокойно.
Юлия Киселёва, заведующая Слуцкой подстанцией скорой медицинской помощи, сказала «Кур’еру», что вызовов во время празднования не было, никто не падал в обморок, а также не было обращений по поводу алкогольного опьянения.
По сведениям Минского областного управления МЧС, в Слуцком районе не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций, кроме загорания сухой растительности на площади менее 0,0006 га.