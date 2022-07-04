Onliner пишет, что налоговые органы Брестской области воспользовались квадрокоптером для проверки крестьянско-фермерского хозяйства.

У налоговой появились вопросы к хозяйству, так как там число работников не сходилось с объёмами выращиваемой продукции. Чтобы проверить, сколько же людей на самом деле работают в теплицах, налоговая подняла в воздух квадрокоптер. Видеозапись подтвердила, что часть людей в хозяйстве работали без оформления.

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Теперь работодателю предстоит выплатить штраф согласно ч. 4 ст. 14.5 КоАП в размере до 120 базовых величин. Кроме того, хозяйство обязано уплатить все причитающиеся платежи в бюджет с выплаченных заработных плат в конверте.

Это уже не первый случай, когда налоговые органы используют дроны для поиска недобросовестных работодателей. Год назад таким образом проверяли другое фермерское хозяйство.