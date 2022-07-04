За пять месяцев 2022 года организации строительства Беларуси приняли на работу 13,6 тысячи человек, а уволили 19,6 тысячи, сообщает издание «Белорусы и рынок».

Таким образом, на чистой основе отток кадров из отрасли составил около 6 тысяч человек. Соотношение принятых и уволенных работников в январе-мае текущего года составило 69,6%, то есть 696 принятых на каждую тысячу уволенных.

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В мае 2022 года общая картина рынка труда сохранилась. За этот месяц организации уволили 4 тысячи работников, а приняли — 2,6 тысячи. Чистый отток в мае составил 1,4 тысячи работников, соотношение принятых и уволенных — 64,9%.

Статистика охватывает компании со среднесписочным персоналом 16+ человек.

Эксперты объясняют кадровый отток общим состоянием спроса в стране и отъездом части строителей на объекты в России и Евросоюзе