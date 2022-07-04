В техническом водоёме возле деревни Островок Слуцкого района днём в субботу, 2 июля, был обнаружен труп мужчины, сообщает «Минская правда».

На место выезжали и доставали тело из воды сотрудники Солигорской районной организации ОСВОД.

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Ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД Михаил Фролов рассказал «Минской правде», что погибший — 1988 года рождения, проживал в деревне Леньки, которая рядом с Островком. По предварительной версии, мужчина полез купаться, употребив алкоголь.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причина смерти устанавливается.