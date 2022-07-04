На днях зашла в магазин и охнула (через букву «е»!). Большую упаковку памперсов для своего малыша постоянно покупала за 62 рубля. Они всё время были на акции, в принципе, как и другие подгузники.

Выбор в таком плюс-минус диапазоне цен был всегда. Вчера захожу – 150 рублей, бл…оже!

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И просто вообще нет ничего на акции, даже самых галимых памперсов. В три раза, б…, в три раза поднялась цена! А мне две такие упаковки нужны на месяц. На какой сегмент людей они рассчитывают? Мука!

Конечно, можно купить памперсы и похуже… Но..! Во-первых, они были не особо дешевле, во-вторых, часто протекают (уже проверено), соответственно, больше расход, нужно чаще покупать. Ну и где тут экономия? В общем, песец большой и пушистый!

Тут напомню, что детские сейчас 530 рублей. Помимо подгузников, ещё нужна смесь. Вот и прикиньте, подсчитайте.

В итоге нашла на доставке упаковку за 55 рублей. И уже забрала. Ровно такие же памперсы, что и те, которые стоили 150 рублей. Слов нет…

К чему я это рассказываю? Нет, не пожаловаться.

Я всегда думала стать донором. Но бесплатно. Типа за помощь человеку деньги брать – корыстно. А тут так получается, что вынужден. Памперсы стали последней каплей, после которой решила сдавать кровь. Потому что пока с младенцем на руках и его ритмом роста подработку себе позволить не могу. Ещё и мужа подбиваю. Выйдет от донорства 280 рублей с двоих раз в два месяца.

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