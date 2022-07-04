Вопрос-ответ. Почему баня в а/г Подлесье под Слуцком работает не для всех

В редакцию «Кур’ера» обратился житель Подлесья Дмитрий с вопросом, почему в сельскую баню пускают только механизаторов во время уборочной. Директор местного сельхозпредприятия назвал причину.

Что написал житель агрогородка

«Наша деревня большая, и баня в рабочем состоянии, — пишет Дмитрий. — Но запускают её только в период уборки зерна. В ней моются комбайнёры. А как уборка прошла – баню на замок и всё. Местные жители там помыться не могут. Подлесье – большая деревня, людей много». По словам Дмитрия, жители говорили об этой проблеме руководству. Но вопрос не решается.

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«Кур’ер» съездил в Подлесье в четверг, 30 июня. Баня была закрыта. Местный житель объяснил, что уборочная ещё не началась, а когда начнётся, баню откроют и будут пускать туда мыться механизаторов.

Что отвечает местное руководство

Ольга Долбик, председатель Знаменского сельисполкома, подтвердила «Кур’еру», что вопрос насчёт бани действительно стоит, она знает об этом из разговоров с жителями агрогородка. Однако баня принадлежит ОАО «Подлесье-2003», поэтому комментировать ситуацию может только руководитель предприятия.

Дмитрий Королёв, директор ОАО «Подлесье-2003», рассказал «Кур’еру» что пока в бане действительно будут мыться только работники хозяйства во время уборочной. Возможно, в будущем ситуация изменится. «Чтобы все люди могли там нормально мыться, нужно делать ремонт. А на ремонт нужны немалые деньги», — пояснил Дмитрий Сергеевич.

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