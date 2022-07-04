Деревенского мальчика в музыку привёл счастливый случай, и вот уже 54 года жизнь Владимира Трофимовича неразрывно с ней связана. В Слуцке и за его пределами его знают как основателя, бессменного руководителя эстрадного коллектива «Радуга» и педагога, воспитавшего известных музыкантов. Владимир Трофимович рассказал «Кур’еру» о воспитанни­ках, пристрастиях и почему в 71 год он продолжает педагогическую и концертную деятельность.

Про счастливый случай

Владимир учился в начальной школе в Греске. Как-то пришёл на урок учитель-баянист, прослушал и сказал, что ребёнку нужно обязательно заниматься музыкой, потому что у него абсолютный слух. Так с кружка всё и началось. В 1962 году семья переехала на Кубань, в город Тихорецк. Там Володя четыре года проучился в музыкальной школе. В 1966 году родители вернулись в Слуцк, и заканчивал обучение парень уже в Слуцкой музыкальной школе.

Начинал с игры в ресторане «Заря»

Первым местом работы Владимира Трофимовича стал слуцкий ресторан «Заря». Там он попробовал себя как исполнитель, музыкант и органи­затор. Играли вживую. Посетители ресторана заказывали самую разную музыку. Владимир мог исполнить любую песню, если знал мелодию. За шесть лет таких публичных выступлений был накоплен огромный исполнительский опыт.

Реклама

Чтобы получать новые знания и делиться накопившимися, Владимир Трофимович поступил в Минское музыкальное училище им. Глинки и стал параллельно работать в детской музыкальной школе. В 1974 году окончил училище по классу баяна и стал профессиональным педагогом.

От классики до современности

Интересы у Владимира Трофимовича разно­сторонние. Дома есть огромная фонотека: от Баха и Вивальди до советского и американского джаза. Он с удовольствием слушает и сам исполняет классику и современную музыку.

В 1970-х на базе музыкальной школы был создан эстрадный ансамбль из преподавателей, который впоследствии выступал на городских праздничных концертах, участвовал в конкурсах, таких как «Юность Полесья», «Полесский кристалл». В 1979 году возникла идея создать и детский эстрадный ансамбль.

Гордится учениками

Главным своим детищем Владимир Николаевич считает созданный им в 1979 году вместе с педагогом музыкальной школы Леонидом Шведко эстрадный ансамбль «Радуга». Такое название выбрали потому, что в ансамбле собралось соцветие ярких, талантливых исполнителей разных возрастов — лучшие ученики школы. В репертуаре коллектива есть все музыкальные направления: детские песни, классическая и белорусская музыка, песни советских композиторов, мировые хиты, джаз.

Успех учителя заключается в успехе его учеников. Уже через год на республиканском телевизионном конкурсе «Красные гвоздики» коллектив стал лауреатом. В жюри телеконкурса присутствовал белорусский композитор Валерий Иванов. Ему очень понравился голос солистки ансамбля Ирины Шахнович, и он решил, что написанную к новому кинофильму «Тихие троечники» песню «Ты, да я, да мы с тобой» исполнит именно она.

Начиная с 1980 года слуцкая «Радуга» становилась дипломантом и лауреатом республиканских и зарубежных конкурсов, обладателями Гран-при на музыкаль­ных фестивалях разных уровней, в том числе международных.

Владимир Трофи­мович подчёркивает, что достижения коллектива — заслуга не только руководителя, но и концертмейстера. Главный его помощ­ник — Лариса Романчук. Многочисленные репе­тиции, оттачивание до блеска трудных пассажей, составление программы, подбор репертуара — всё на ней. Ещё маленькой девочкой Лариса пела в ансамбле и уже более 30 лет является бессменным концертмейстером коллектива.

Продолжение в учениках

За время работы в музыкальной школе Владимир Трофимович воспитал немало талантливых исполнителей. 70% его учеников в дальнейшем связали свою жизнь с музыкой. Александр Шувалов — солист Президентского оркестра, заведующий кафедрой баяна и аккордеона, доцент Белорусской акаде­мии музыки им. Лу­на­чарского. Много наград и достижений у Марины Добралёт. Ян Цыбулько стал солистом ансамбля «Верасы», в 2014 году создал группу Misters, сейчас работает в Москве. Талантливый баянист Анатолий Таран — стипендиат и обладатель Гранд-премии (трижды!) Специального фонда Президента РБ.

Сын и внучка — тоже музыканты

Сын Владимира Трофимовича пошёл по его стопам, стал музыкантом. Отец для него — и учитель, и коллега, и судья, и помощник. Александр работает в Солигорской ДШИ. Он был в числе организаторов международного конкурса JAZZ-TIME и международного музыкального проекта «Москва-Солигорск ТРАНЗИТ». Благодаря его коммуникативным качествам эстрадному отделению Солигорской школы удалось осуществить долговременные творческие контакты с представителями международных фестивалей и конкурсов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Паневежиса (Литва), Кристианстада (Швеция).

Внучка Мария Трофимович окончила школу по классу фортепиано и неоднократно, выступая вместе с отцом, становилась обладателем Гран-при джазовых конкурсов в Беларуси, России, Литве. На юбилейных концертах ансамбля «Радуга» сын и внучка не один раз поздравляли горячо любимого дедушку совместными музыкальными номерами.

«На работу с удовольствием, это счастье!»

На вопрос, не устал ли он за долгие годы, Владимир Трофимович ответил, что не устал, потому что погружён в творчество, знает и любит свою работу. Он не смог вспомнить сложностей. «Если видишь цель, целенаправленно к ней идёшь, то всё решается само собой, — говорит музыкант. — На всю жизнь запомнились поездки, особенно когда первый раз поехали в Литву. Общение с профессиональными музыкантами, выступления.

Огромное спасибо администрации школы, как нынешней, так и бывшей, Слуцкому отделу культуры. Они все эти годы помогали в приобретении музыкальных инструментов, костюмов, аппаратуры и не вмешивались в творческий процесс.

И ещё. Наверное, я сентиментален, но когда долгое время изо дня в день встречаешься с коллегами, то это уже не коллеги, а почти родственники. И я благодарен судьбе, что работаю в этом коллективе, с этими людьми. Если утром идёшь на работу с удовольствием, наверное, это и есть то, что называют счастьем. Если бы сказали начать жизнь заново, снова выбрал бы этот путь».

­Если вы хотите рассказать об интересных людях, необычных хобби или увлечениях случчан, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.