Когда цены растут, потребностей много, а одалживать по знакомым уже не вариант – взять кредит кажется единственным выходом. А как быть, если человек вступил в обязательства перед банком и его неожиданно уволили с работы или резко поднялся курс доллара? Такое случается чаще, чем можно себе представить. Белорусы рассказали Myfin.by, как чудом выплачивали кредиты и займы, когда денег не было совсем.

«Сумма выросла в 10 раз»: микрозайм в 300 рублей чуть не обернулся макроштрафом

Об истории одного разорительного кредита, точнее, микрозайма, рассказывает не сама героиня Елена, а её двоюродная сестра Алевтина. Её родственница вскоре после всех своих мытарств уехала в Россию приглядывать за престарелой матерью.

— Лена 7 лет назад стала вдовой, муж оставил после себя ей и дочери кучу долгов. Жили они очень скромно, экономили на всём. Лена пахала на двух работах, чтобы выбраться из долгов.

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Уже через три недели просрочки представители фирмы грозились судом: что отберут имущество и квартиру в уплату долга. С учётом предстоящего разбирательства и того, что договор был составлен довольно хитро, Елене нужен был очень хороший адвокат. Но на такого специалиста у неё не было денег.

— Найти того, кто бы согласился представлять мою сестру за минимальную оплату, не вышло. Но, к счастью, благодаря огласке, откликнулись просто неравнодушные люди. Собранные деньги помогли нанять хорошего специалиста. Он предложил несколько вариантов, как поступить,– вспоминает Алевтина.

— Пробовали и договориться с фирмой, не доводя до суда, но не вышло. Решили оспаривать саму сделку в суде. Не помню точно, как это формулируется юридически, но, в общем, доказывали, что это был микрозайм под безумные проценты. Собирали документы, показания. Адвокат сразу предупредил, что важно убедить судью доказательствами. И, к счастью, у него получилось.

«Выставили счёт на 25 000 рублей»: голливудская улыбка привела к большому кредиту, но помогла найти мужа

Минчанка Виктория Петренко мечтала о красивой улыбке с детства — мелкие и жёлтые зубы с хрупкой эмалью и выступающими вперёд клыками стали причиной комплексов и довольно частых походов к стоматологу за очередной пломбой.

И уже во взрослой жизни молодая женщина решилась на брекеты и отбеливание:

— Пошла сначала на консультацию в клинику — и оказалось, что «фронт» работ предстоит куда серьёзнее, чем я полагала. Речь шла не просто о выравнивании зубного ряда и эстетике, но о полноценной реконструкции всей челюсти.

На установку брекетов и последующие замены дуг у девушки были отложены деньги, а на изготовление виниров она рассчитывала накопить. Меньше чем через полтора года с ровных зубных рядов уже сняли металлические кандалы. А до суммы, необходимой на изготовление керамической замены эмали, было как до луны.

— За две челюсти выставили счёт почти на 25 000 рублей. Когда врач озвучил цифру, по моим глазам понял, что сумма для меня космическая.

К тому же в тот момент у меня всё было очень непросто на работе. Но и отказываться не хотелось, потому что иначе выходило, что я зря носила брекеты: без наращивания высоты прикус снова «поедет», – поясняет нюансы девушка.

Остатки накоплений Виктория вложила в первую часть операции и взяла в банке кредит 20 000 рублей под 25% на 2 года. Но вскоре случился крутой поворот в жизни — увольнение. У девушки долго не получалось найти новую работу, а финансовой подушки не осталось.

Поддержка пришла с неожиданной стороны. К клиентке с проблемами оказался неравнодушен зубной техник клиники. К этому времени он уже дважды уговорил Викторию на свидание.

Хоть девушка не была настроена на отношения, парень оказался настойчив и даже предложил бессрочно одолжить необходимую сумму для выплат по кредиту на время поисков работы. Виктория согласилась, но долг в итоге вернула.

И даже потом, когда отношения привели к закономерному предложению руки и сердца, она продолжила сама выплачивать кредит.

«Стало легче дышать»: выиграли – и по всем долгам рассчитались

Случай Галины Кравченко из Минска уникальный – вместе с работающим супругом пенсионерка тянула большой кредит, рассчитаться по которому одним махом позволил выигрыш в лотерее.

Семья недавно построила дом, для чего на имя мужа взяли банковский кредит под 13%. И ещё на ремонт и обустройство у друзей одолжили приличную сумму.

— Нам оставалось выплатить 45 000 рублей. Было тяжело. Я работала учителем начальных классов, но по здоровью ушла. Пенсия по инвалидности у меня маленькая. Муж – военный пенсионер, но ещё работает. Почти всё, что получали, отдавали на выплату кредита и по долгам рассчитывались. Оставалось на коммуналку, еду и лекарства. Так что нам этот выигрыш был как глоток свежего воздуха, — делится пенсионерка.

Женщина получила в игре 50 000. Благодаря этому они с супругом смогли полностью рассчитаться с банком, вернуть займы друзьям. И теперь уже могут себе позволить какие-то покупки, а также делать накопления.