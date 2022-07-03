Микропластик связывают со множеством проблем — как для экосистем нашей планеты, так и для здоровья каждого отдельного человека. Согласно новой научной публикации, загрязнение окружающей среды микропластиком имеет ещё одно последствие: вирусы на его поверхности могут сохраняться дольше и быстрее распространяться, рассказывает Naked-science.

Микропластик — частицы пластмассы, имеющие размер пять миллиметров и менее. Их источником служат огромные массы пластикового мусора, которыми загрязнены самые разные природные среды — океан, почвы, пресные водоёмы, ледники и так далее. Более того, микропластик постоянно попадает внутрь каждого из нас — он обнаружен даже в крови человека. Всё это может быть связано с целым рядом неблагоприятных последствий для здоровья.

Учёные из Университета Стерлинга (Великобритания) обратили внимание на ещё один важный аспект проблемы с микропластиком. Они выяснили, что многочисленные плавающие в реках и озёрах частицы собирают на себе вирусы. Патогены при этом получают не только безопасное пристанище, но и маленькое «быстроходное судно», с помощью которого переносятся на большие расстояния.

Реклама

Объектами исследования стали два вируса. Первый — ротавирус RV SA11, вызывающий кишечные инфекции, второй — бактериофаг (поражающий бактерии вирус) Phi6. Они имеют существенные различия: если ротавирус относится к безоболочечным вирусам и состоит только из РНК и белков, то бактериофаг Phi6 имеет на поверхности ещё липидную мембрану.

«Нам удалось выяснить, что вирусы способны прикрепляться к микропластику и за счёт этого сохраняться в воде до трёх дней, а возможно, и дольше», — утверждает профессор Ричард Киллиам (Richard Quilliam), руководитель работы.

Учёный отмечает, что, несмотря на работу очистных сооружений (которые должны удалять из сточных вод все загрязнения), вода на выходе из них всё же содержит микропластик. Он перемещается с течением рек, попадает в пруды, озёра и зачастую в больших количествах скапливается на пляжах. Из-за этого возникло подозрение, что вместе с микропластиком могут перемещаться вирионы, то есть вирусные частицы различных патогенов.

Особую опасность в этом случае несут возбудители кишечных инфекций, попадающие в воду с фекалиями, — гепатит A, норовирусы и ротавирусы (вроде того, что использован в исследовании). К сожалению, в отношении этого патогена опасения подтвердились: безоболочечный вирус действительно хорошо сохранялся на поверхности микропластика. При этом бактериофаг Phi6 быстро разрушался из-за своей дополнительной липидной оболочки. Стоит отметить, что подобную оболочечную структуру имеют ряд опасных вирусов человека: скажем, ВИЧ, вирусы гриппа и SARS-CoV-2, виновник пандемии.

С чем связаны долговечность вирусных частиц на поверхности микропластика и, как следствие, их быстрое распространение? Важной причиной оказались биоплёнки, которые образуют живущие на различных поверхностях микробы, в том числе используемые при очистке сточных вод. Под этой защитной оболочкой формируется безопасная среда как для самих бактерий, так и для целого сообщества других «пассажиров», включая вирусы.