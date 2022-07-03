Женщина купила щенка, но через полгода он стал ходить на задних лапах, и глухо рычать

Жительница небольшой деревушки во время отпуска купила себе милого щенка. Продавец обещал, что собака вырастет крупной. Сначала девушка обратила внимание на повышенный аппетит питомца. Затем создание встало на задние лапы и начало ходить, а по ночам пристально разглядывать людей и глухо рычать, рассказывает Trendymen.

Су Юнь живёт в китайской провинции в частном доме. Щенка она изначально искала для охраны двора и продавец заявил, что в руках у неё оказался настоящий тибетский мастиф.



Реклама

Поймите, мне говорили, что собака будет много есть и он ел. Я немного удивилась, что мастиф предпочитает фрукты и лапшу, но другого он не хотел. Съедал по ящику апельсинов и два ведра лапши в день! — рассказывала позднее китаянка.

Чем больше «щенок» рос, тем более странным становилось его поведение. На шестой месяц питомец встал на задние лапы и спокойно прошёлся по двору, что ошеломило Су Юнь, которая даже не сразу поверила своим глазам.



И той же ночью девушка проснулась от пристального взгляда: она повернула голову и увидела, как в окно на неё смотрит снова вставший на задние лапы «щенок», издающий глухое рычание.

Тут я поняла, что вряд ли мастиф так себя ведёт и позвонила в службу спасения животных. Спасибо, приехали уже утром, посмотрели за забор и сразу уехали. Оказалось, я купила медведя, — поделилась историей женщина.

Недобросовестный продавец сбыл женщине редкого азиатского чёрного медведя. Эти создания вырастают до 120 килограммов весом и в принципе отличаются достаточно спокойным нравом, предпочитая любой пище фрукты. Естественно, медведя сразу же перевезли со двора в питомник.



Теперь «щенку» предстоит пройти долгий период адаптации к природе. Сун Юнь также потребуется небольшой отдых — женщина уже решила отправиться в очередной отпуск.

