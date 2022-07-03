Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии. Уникальная подбора снимков

Слуцк был захвачен немцами 26 июня 1941 года, на пятый день войны. Части Красной Армии, отступавшие из района Бреста, не смогли организовать оборону города.

Сопротивление захватчикам оказали небольшие отряды прикрытия на подступах к Слуцку на реке Локнея и в районе центральной площади. Основные разрушения и пожары имели место вдоль улицы Пролетарской (сейчас Ленина). Полностью немцы овладели городом 27 июня.

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Бой у реки Локнея возле деревни Ивань

Три года и три дня находился город под пятой оккупантов. При видимости мирной жизни захватчики организовали жёсткий «новый порядок». Случчане сполна познали его прелести. Бесконечные репрессии, ужасы концлагеря и гетто привели к уничтожению в Слуцке десятков тысяч людей. Точную цифру жертв оккупантов нельзя назвать и сейчас. Но она значительно превосходит довоенное количество жителей города, которое в 1941 году составляло около 22 тысяч.

Реклама
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Немецкий журнал «Бундесвер» о захвате Слуцка. 1941 г.

Освобождён Слуцк был 30 июня 1944 года частями конно-механизиро­ванной группы под командованием Иссы Плиева. Штурм города начался в шесть утра. Уже к полудню немцы были выбиты из города, а его зачистка завершилась к 17.00. За два дня до блестяще проведённой освободительной операции оккупанты планомерно уничтожили в городе большинство общественных зданий и промышленных предприятий (до 89%).

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Центр Слуцка, 1941 г., район современного ТЦ «Крыніца»
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Офицеры слуцкого оккупационного гарнизона после совещания. 1943 г.
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Разрушенная башня бывшего кальвинистского храма. 1944 г.
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Жители Слуцка встречают своих освободителей, вернувшихся из Берлина. На снимке Валентина Садовская подносит цветы гвардии старшему сержанту Геннадию Краснову. Фото В. Аркашева.

Начало войны. Захват Слуцка

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Первые дни оккупации. Центральная площадь города, памятник Ленину захватчики ещё не снесли
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Первые дни оккупации. Танки вермахта движутся через «Косой» мост. На переднем плане — единичные жители города
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Центральная площадь Слуцка, конец июня 1941 года. Из этой гаубицы двое неизвестных красноармейцев 26 июня подбили три немецких бронетранспортёра. Герои погибли в неравном бою. Осмелевшие жители города вышли на главную улицу города и наблюдают за движением немецких войск
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Танковая колонна захватчиков движется по улице Пролетарской (сейчас — Ленина). Здание справа хорошо узнаваемо: сейчас возле него находится автобусная остановка «Рынок». Конец июня 1941 года
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Горящие дома по улице Пролетарской (сейчас — Ленина). Район между современными магазином №58 и Молодёжным центром. Конец июня 1941 года
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Немецкие мотоциклисты в начале улицы Володарского (сейчас — М.Богдановича). Конец июня 1941 года
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Схема продвижения танкового клина генерала Гейнца Гудериана (выделено серым цветом). Положение на 28 июня 1941 года

Оккупация. «Новый порядок»

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
В конце 1942 — начале 1943 оккупанты организовали ремесленные курсы для слуцкой молодёжи. На снимке: первый выпуск. Фото сделано возле входа в здание гебитскомиссариата (до войны – здание Дома Советов). В центре группы людей стоит гебитскомиссар Генрих Карл
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Вид на «немецкие домики», построенные в 1942-1943 годах. Слева здание, в котором жил гебитскомиссар Генрих Карл. После войны здесь располагался суд, сгоревший в 1967 году. В здании справа жил один из заместителей Генриха Карла. Ныне здесь размещается Слуцкая типография
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
В здании Дома Советов размещалась комендатура, с конца 1942 года — гебитскомиссариат и городская управа (орган власти коллаборантов)
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Военнопленные ремонтируют «Косой» мост.  Справа — здание ресторана, известное ещё как «столовая №1». Сейчас здесь стоит магазин «Виталюр»
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Вход в Слуцкое гетто, который находился на улице Копыльской, напротив современной библиотеки. Само гетто было уничтожено 8 февраля 1943 года, фашистами убиты более 3000 человек
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Вид на слуцкий концлагерь.  Идёт сортировка прибывших военнопленных. Сейчас это район ж/д-переезда по ул. Виленской. Здесь фашисты уничтожили, по разным данным, от 14 до 30 тысяч человек. Сейчас на территории 1-го военного городка расположен памятный знак погибшим
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
На этой и двух фотографиях ниже — вид на улицу Володарского (сейчас — М.Богдановича). Примерно на месте двухэтажного здания в центре фото сейчас находится центральная почта. Фотографии 1941-1943 годов

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии. Уникальная подбора снимков

 

Освобождение. Блестящая операция

Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Здание Дома Советов на центральной площади после освобождения Слуцка. На переднем плане – подбитый танк Т-34. Лето 1944 года
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
В таком виде освободители застали центральный вход в городской парк
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Улица Комсомольская. Вид на разрушенную СШ №1 (сейчас — гимназия №1). На переднем плане — кубанские казаки, за ними — остатки колокольни бывшего кальвинистского храма. Казаки-разведчики не дали фашистам взорвать здание электростанции напротив (сейчас — котельная №1, мини-ТЭЦ). Лето 1944 года. В ходе блестящей операции город был освобождён в течение шести часов
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Разрушенное здание СШ №5. Немцы покидали город в основном по улице, которая сейчас называется Виленская
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Вид на здание архива.  На заднем плане — детская поликлиника. До войны в ней располагался детский сад, при оккупантах — жандармерия
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
Слуцкая газета «Народны мсцівец» от 3 июля 1944 года. В этом номере была опубликована речь Ипполита Кононовича, первого секретаря Слуцкого райкома КПБ(б) б, на митинге в честь освобождения Слуцка. Во время оккупации газета издавалась подпольно
Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии, Слуцк
День Победы в Слуцке.  Митинг 9 мая 1945 года. На трибуне Николай Розов, председатель Слуцкого райисполкома, Ипполит Кононович, первый секретарь райкома
КПБ(б) б, и Пётр Смирнов, председатель горисполкома

Все фотографии военного Слуцка были найдены слуцкими краеведами: Василий Тишкевич, Андрей Попов, Вера Грабовская, Владимир Хворов, Сергей Богдашич.