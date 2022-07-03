Слуцк в 1941-1945: говорят документальные фотографии. Уникальная подбора снимков

Слуцк был захвачен немцами 26 июня 1941 года, на пятый день войны. Части Красной Армии, отступавшие из района Бреста, не смогли организовать оборону города.

Сопротивление захватчикам оказали небольшие отряды прикрытия на подступах к Слуцку на реке Локнея и в районе центральной площади. Основные разрушения и пожары имели место вдоль улицы Пролетарской (сейчас Ленина). Полностью немцы овладели городом 27 июня.

Три года и три дня находился город под пятой оккупантов. При видимости мирной жизни захватчики организовали жёсткий «новый порядок». Случчане сполна познали его прелести. Бесконечные репрессии, ужасы концлагеря и гетто привели к уничтожению в Слуцке десятков тысяч людей. Точную цифру жертв оккупантов нельзя назвать и сейчас. Но она значительно превосходит довоенное количество жителей города, которое в 1941 году составляло около 22 тысяч.

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Освобождён Слуцк был 30 июня 1944 года частями конно-механизиро­ванной группы под командованием Иссы Плиева. Штурм города начался в шесть утра. Уже к полудню немцы были выбиты из города, а его зачистка завершилась к 17.00. За два дня до блестяще проведённой освободительной операции оккупанты планомерно уничтожили в городе большинство общественных зданий и промышленных предприятий (до 89%).

Начало войны. Захват Слуцка

Оккупация. «Новый порядок»

Освобождение. Блестящая операция