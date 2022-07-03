Посреди дня, 3 июля, случчан, которых не остановила жаркая погода под 27-28 градусов, манили в основном две точки притяжения: музыка, танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники по улице Виленской. Смотрите подборку фото и комментарии к ним.

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