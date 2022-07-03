Посреди дня, 3 июля, случчан, которых не остановила жаркая погода под 27-28 градусов, манили в основном две точки притяжения: музыка, танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники по улице Виленской. Смотрите подборку фото и комментарии к ним.

Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке
Фотографии: Алесь Достанко

Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке

Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке
Днём главная тусовка была хоть и на новом месте, но традиционно возле палаток Слуцкого мясокомбината.

Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке

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Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке
Фрагмент стенда Слуцкого лесхоза. Кто-то пошутил, что это рога карликового оленя размером с кошку или крысу
Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке
Почти все, кто гулял на празднике с детьми, заглянули сюда. Люди много фотографировались, сидели в кабинах. В соседних Старых Дорогах подобные выставки техники практикуются давно. В Слуцке, похоже, это тоже может стать популярным развлечением на праздник. Заодно люди знакомились с техникой поближе
Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке
Этот самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман 3» горожане прозвали «Марсоход»
Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке
Вид из кабины комбайна

Танцы возле палаток Слуцкого мясокомбината и выставка техники. День Независимости-2022 в Слуцке

 