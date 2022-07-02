Китайская домохозяйка на протяжении десяти лет писала в Википедии вымышленную историю России

В Китае раскрыта одна из крупнейших мистификаций в истории Википедии: неизвестная женщина больше 10 лет с четырёх поддельных профилей дополняла реальную российскую историю выдуманной и создала целую альтернативную вселенную из миллионов слов — никогда не существовавшие персонажи, сражения и изобретения были связаны с таинственным рудником в городе Кашине, где трудились 30 тысяч рабов. «Медуза» пересказывает статью в китайском англоязычном издании Sixth Tone.

Как рудник с 30 тысячами рабов рассорил Москву и Тверь

Китайский писатель Ифань в поисках вдохновения просматривал статьи китайской Википедии, когда случайно наткнулся на информацию о великом серебряном руднике в городе Кашине. Рудник, открытый на территории Тверского княжества — независимого славянского государства, существовавшего с XIII по XV век, — оказался одним из крупнейших индустриальных сооружений позднего Средневековья.

Кашинский рудник якобы представлял собой целый город, в котором 30 тысяч рабов и 10 тысяч свободных граждан добывали драгоценный металл. Неиссякаемые запасы серебра стали источником баснословного богатства для тверских князей и, естественно, вызывали зависть соседей — Московского княжества, претендовавшего на лидерство в регионе.

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С 1305 по 1485 год продолжались кровопролитные войны между Москвой и Тверью за право владения серебряным рудником. Они закончились победой Москвы. «После падения Тверского княжества серебро продолжало добывать Великое княжество Московское и его правопреемник (Российская империя), пока рудник не был закрыт в середине XVIII века из-за истощения», — прочёл удивленный писатель в китайской Википедии.

Ифаня затянуло в «кроличью нору» этого малоизвестного эпизода российской истории — он прочитал сотни связанных друг с другом статей о великих сражениях, славянских властителях, претендовавших на обладание рудником, и инженерах, работавших на нём. Все они были написаны типичным суховатым языком Википедии. Однако постепенно Ифань стал замечать некоторые странности.

Во-первых, статьи в русскоязычной Википедии, которые относились к событиям вокруг рудника, были значительно короче китайских или вообще отсутствовали. Во-вторых, сноски порой вели не туда: так, сноска о средневековых методах добычи серебра почему-то вела на статью об автоматизированной добыче полезных ископаемых из XXI века. Попытавшись обнаружить историю в других источниках, писатель вынужден был признать, что кашинского рудника никогда не существовало.

«Персонажи, которых нет в английской или русской Википедии, неожиданно появляются в китайской, где оказываются перемешаны с реальными историческими личностями, так что реальность не отличить от подделки. Даже затяжная московско-тверская война вращается вокруг несуществующего кашинского серебряного рудника», — написал Ифань на китайской платформе вопросов и ответов Zhihu. Так об этой мистификации узнал весь мир.

«Дочка дипломата» и «жена россиянина» написала сотни статей (и еще в сотни внесла правки)

Википедия провела расследование и выяснила, что для масштабного вброса, который осуществлялся с 2010 года, автор мистификации использовал четыре поддельных аккаунта, каждый из которых удостоверял личность другого. Фальсификации относились в основном к российской истории и истории империи Цинь. Все четыре аккаунта Википедия по итогам проверки забанила.

За более чем 10 лет автор написал миллионы слов, создав 206 оригинальных статей и внеся правки в сотни чужих. Воображаемые и очень подробные военные и экономические эпизоды были искусно вплетены в реальные события и описаны стандартным сухим языком онлайн-энциклопедии — их невозможно было отличить от реальных статей. Удивлённые пользователи прозвали фальсификатора «китайским Борхесом».

Автор, по имени одного из её аккаунтов, получила известность под именем Чжэмао. Согласно её уже удаленному профилю, она была дочерью работавшего в России дипломата, изучала российскую историю в университете и даже, выйдя замуж за россиянина, получила российское гражданство.

«Карьеру» в Википедии Чжэмао начала в 2010 году, поначалу приукрашивая ложными подробностями реальную фигуру известного коррупционера из династии Цинь по имени Хэшэнь, а в 2012 году переключилась на российскую историю, редактируя статьи о царе Александре I. Отсюда сфабрикованные ею истории распространились по всему сегменту китайской Википедии об истории России.

После разоблачения Чжэмао опубликовала письмо с извинениями в своём англоязычном профиле в Википедии. По её словам, её настоящей мотивацией было изучение истории. У неё нет отца-дипломата и вообще каких-либо связей с Россией. На самом деле все эти сотни статей написала домохозяйка со средним образованием.

Чжэмао призналась, что вся вселенная её мистификаций возникла только потому, что ей захотелось устранить пробелы и несостыковки в нескольких пассажах, которые она вставила в чужие статьи. «Как говорится, чтобы один раз сказать ложь, надо продолжать лгать всё время. Мне не хотелось удалять сотни тысяч слов, которые я написала, но в результате я потеряла миллионы написанных слов и моих друзей-учёных», — написала она, пообещав в будущем «научиться ремеслу» и «работать честно».

История Чжэмао вызвала в Китае неоднозначную реакцию. В то время как некоторые заявляют, что она подорвала доверие к китайской Википедии, другие восхищаются упорством и фантазией женщины, придумавшей целую вселенную вокруг несуществующего рудника. И советуют ей написать книгу. По состоянию на 17 июня большинство записей Чжэмао в Википедии были удалены, но некоторые остались — ошибки в них исправили другие модераторы сервиса.