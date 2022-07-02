Руслан Пархамович в эфире «Беларусь 1». Строительство частных домов значительно упростили в Беларуси, кроме Минска. Это предусмотрено новым указом, рассказал министр архитектуры и строительствав эфире

– Не нужно будет ходить за дополнительными разрешительными документами, не нужно будет согласовывать проектно-сметную документацию, в принципе, как и разрабатывать её, если уверен в своих силах и доверяешь собственному познанию в строительстве. Не нужно будет вводить объект в эксплуатацию, соответственно, не нужно будет обращаться в исполком, – пояснил он.

Нужны будут только документы на участок, подтверждающие его собственность. После завершения строительства достаточно зарегистрировать дом в соответствующих органах госрегистрации.