24 июня 2022 года Верховный суд США разрешил штатам вводить запреты на аборты. Это значит, что в ряде штатов аборт станет или уже стал нелегальным. Американское издание The Verge рассказало, как правоохранительные органы могут использовать приложения для отслеживания менструального цикла и историю поиска в браузере, чтобы преследовать за незаконный аборт. Meduza сделали пересказ этого текста с дополнениями из других американских СМИ.

Когда в конце июня Верховный суд США разрешил объявлять аборты вне закона, некоторые штаты сразу воспользовались этой возможностью. В части из них запретительные законы были приняты заранее и до сих пор не действовали, но теперь вступят в силу. Жители ряда штатов, в которых аборт запрещен полностью, могут прервать беременность двумя способами: поехать в штат, где аборты разрешены, или получить необходимые препараты по почте (если медикаментозный метод подходит).

Пока в США разрешено отправлять по почте лекарства для медикаментозного аборта после консультации врача. Но в 19 штатах удалённые консультации гинеколога уже успели запретить. И, вероятно, законодатели в других штатах постараются прикрыть эту лазейку.

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Обращение в клинику, проводящую аборты, за пределами штата, также пока остаётся легальным. Но, возможно, в будущем такие поездки станут незаконными. Уже сейчас помощь (в широком смысле слова) в проведении аборта в ряде штатов незаконна. Иными словами, тот, кто подвозит в клинику в другом штате человека, желающего сделать аборт, у себя в штате считается нарушителем — в отличие (пока) от самого человека.

На этом фоне у жителей США растут опасения, что данные о менструациях в соответствующих приложениях, а также другая информация, которая косвенно указывает на прерывание беременности (например, геопозиция), может использоваться в суде, чтобы доказать проведение аборта. Пользователи начали активно удалять приложения для отслеживания менструального цикла.

Впрочем, пока нет серьёзных оснований думать, что власти будут искать нарушителей через слежение за пользователями этих приложений. Даже если противозаконными станут поездки в другой штат для аборта и получение таблеток по почте. Скорее, к приложениям будут прибегать как к дополнительным уликам в случае, если есть более серьёзные основания полагать, что беременность прервали искусственно.

Как власти узнают о незаконных абортах

На практике узнать об аборте власти могут в первую очередь из-за заявления медицинского работника. Так происходит даже сейчас, если врач в штате, где аборт запрещен, уже после прерывания беременности заподозрил, что аборт был сделан в том же штате, то есть незаконно. Ведь не все могут позволить себе съездить в другой штат или получить удалённую консультацию гинеколога, а потом заказать таблетки.

Особенно часто это происходит после посещения кризисных центров для беременных. В США в них даже не оказывают медицинскую помощь — только консультационную. Поэтому такие центры не обязаны защищать медицинские данные и, более того, изначально ставят целью отговорить от прерывания беременности (это осознают не все обращающиеся туда за помощью). Таких центров в США больше, чем клиник, в которых прерывают беременность.

Обратиться в полицию могут партнёры и даже просто малознакомые люди, случайно узнавшие о том, что кто-то прервал беременность.

Чем опасны приложения — и где ещё полиция может получить дополнительные улики

Только получив информацию об аборте, полицейские могут изъять компьютер и смартфон — и тогда действительно хорошо, если там не найдется «опасных» данных, например соответствующей истории поиска. В The Verge рекомендуют разлогиниться перед поиском в системе Google (в Google могут по запросу выдать властям информацию о вашей истории поиска) или использовать поисковик DuckDuckGo.

Приложения, отслеживающие менструальный цикл, тоже могут использоваться во время расследования — обычно политика компаний разрешает предоставлять информацию соответствующим органам, если те сделали официальный запрос. При этом пока The Verge не предлагает немедленно отказываться от них (хотя и указывает, что в дальнейшем их может быть опасно использовать).

В процессе расследования данными о пациентах может поделиться и медицинская организация. Если законы будут ужесточены и поездка в другой штат для проведения аборта станет незаконной, суд может направить запрос и в клинику, расположенную там. И тогда на основании предоставленной информации резидента штата будет ждать суд.

Скрыть оплату медицинских услуг тоже довольно сложно. Конечно, если только человек не платит наличными или предоплаченным подарочным сертификатом. Но наличные не самый подходящий вариант, когда речь идёт об онлайн-консультации и лекарствах, отправленных по почте.

В ходе расследования данные о номерах, на которые звонил или писал человек, могут затребовать у мобильного оператора — а с помощью ордера добраться и до СМС или голосовой почты. The Verge рекомендует для контактов, касающихся прерывания беременности, использовать одноразовый телефон. А также FaceTime для звонков и мессенджер Signal, где можно настроить исчезающие сообщения.

The Verge обращает внимание на то, что смартфоны часто отслеживают и сохраняют геопозицию владельца, поэтому при посещении клиники, в которой проводятся аборты, лучше как минимум заранее выключить и эту функцию, и сам телефон. Но у мобильных операторов всё равно есть данные обо всех устройствах, которые в определённый период находились в определенном месте — например, в клинике, где прерывают беременность. И теоретически правоохранительные органы могут запросить их. Поэтому самый надёжный способ защититься — оставлять телефон дома.

И наконец, простой, но важный совет: The Verge рекомендует ограничить число людей, с которыми вы делитесь личной информацией.