Среди других новшеств предстоящего учебного года было объявлено о введении школьной формы в образовательных учреждениях Беларуси. Родители слуцких школьников поделились своим мнением на этот счёт.

«Трудно сказать, хорошо это или плохо»

«На данный момент мне трудно сказать, хорошо это или плохо. Время покажет. С одной стороны, школьная форма приучит детей к дресс-коду, а с другой — может уничтожить их индивидуальность.

На школьных собраниях и раньше всегда обращали внимание на то, чтобы мы, родители, следили за внешним видом детей. В моей семье такой проблемы не было. Думаю, что ближе к сентябрю будет всё точно известно. Скажут в школе купить форму — купим»,— считает Михаил Коледа.

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«В форме не чувствуется финансового неравенства»

«Мне из школы, как родителю, никто ничего не сообщал. Знаю о форме только из интернет-источников. Отношусь к нововведению скорее положительно. Форма дисциплинирует учащихся, это выглядит красиво, эстетично.

Также в форме не чувствуется какого-то финансового неравенства. Мол, кто-то может себе позволить джинсы фирменные, а кто-то — нет. Это не какая-то дискотека или клуб. Пришёл, получил знания — и домой. Когда я училась в школе, у нас была форма, и относилась я к этому нормально», — сказала Людмила.

«Избавит от утренних вопросов»

«О необходимости иметь школьную форму мои дети узнали из интернета. К этой новости я отнеслась положительно, так как форма избавит меня от тех самых утренних вопросов: «Мама, что мне надеть?». Я сама застала то время, когда носили школьную форму, и никаких неудобств не испытывала.

Покупать форму, я думаю, удобно в определённых магазинах, так как есть возможность примерить одежду на ребёнка и подобрать подходящую модель»,— рассказала Елена Антюшеня.

Что известно о стоимости формы и где покупать

О том, какой будет стоимость школьной формы, ранее рассказала Татьяна Лунгина, председатель концерна «Беллегпром».

«По нашим расчётам, от 150 до 750 рублей», — сказала она. Глава концерна пояснила, что в 150 рублей обойдётся совсем простая, даже упрощённая школьная форма. А вот по максимальной цене — шерстяные и полушерстяные костюмы.

«Около 800 тыс. изделий будет реализовываться через фирменные магазины, а также через минские универмаги и торговые сети. Исключением не станут и интернет-площадки/…/, форму белорусских производителей можно будет приобрести и на Wildberries, и на Ozon», — рассказала Татьяна Лунгина.

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