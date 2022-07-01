Ситуация в городском парке Слуцка: как я позволила развести себя на деньги, просто потому что боюсь

В этот вторник вышла на прогулку с малышом, была дикая жара, и я решила выждать время в городском парке. Присела на первой скамейке от главного входа. Мимо проходила женщина, я даже не обратила на неё внимание. Пройдя уже мимо нас, она резко затормозила и спросила: «Девушка, не подскажете который час?» «Без десяти час», — ответила я. Она тут же присела вплотную ко мне. Я напряглась:

«Красоту и ум ты от мамы взяла… (Улыбаюсь) Первую любовь потеряла… (Понятно, почти как все в этом мире)

Дай я тебе кое-что скажу. Подругам меньше рассказывай и показывай… (Хм…)

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Живёшь-живёшь, вроде всё хорошо, а потом бац, и что-то случается… (Действительно, у других такого не бывает)

А знаешь почему? Дай руку свою… (Даю)

Соседка твоя сняла браслет с ноги золотой и на кладбище занесла… (Ужас)

Поэтому всё у тебя так, и с мужем вроде бы всё хорошо, а иногда про развод думает… (Ммм, интересно, такое, наверное, бывает у одной пары на миллион)

А за малышом замечала ты, что плачет? (Нет)

Ну, может, всё-таки замечала что-то такое? Ну, вот как что-то не то? (Нет)

Это потому что испуганный он у тебя! (Больше же причин нет, естественно)

Ну, вот достань денюжку, это не мне, это для тебя, побольше купюру бери (Достаю 5 рублей, женщина начинает приговаривать что-то себе под нос типа молитвы, обтирать мою правую ногу и люльку в коляске, складывает купюру пополам и надрывает, оставляет у себя в руках)

Когда встретишь меня в следующий раз, обязательно гостинец мне передай. (Хорошо; так повторяет несколько раз)

Чем ты можешь меня отблагодарить, чтобы я в 12 часов за тебя молитву прочитала? (У меня ничего нет)

Ну, чем ты можешь меня отблагодарить? (На коленях лежит кошелёк, женщина начинает тянутся рукой к нему, достаю камушек)

Что за камень? (С кольца золотого сняла) Нет! Ты что?! Нельзя камнями благодарить! (Пытается выхватить из рук кошелёк, достаю 10 рублей с мыслями, что готова отдать всё, что есть, лишь бы отстала)

Не забудь гостинец мне передать, когда в следующий раз меня встретишь… (Встаёт и уходит, я выдыхаю)».

И вот почему произошла такая, казалось бы, очевидно дурацкая ситуация? Ведь я поняла, что сейчас меня будут разводить на деньги, сразу, как женщина села рядом. И всё, что она говорила, — стандартный набор фраз, который можно сказать любому…

Кажется, тут и объяснять не надо, что малыш в 3 месяца плачет, а по кольцу на пальце понятно, что я замужем, ну, и так далее… Ответ простой: я просто-напросто их боюсь, таким не дай что-то — сто раз проклянут в спину. А я была с малышом… Если бы сидела одна, послала бы сразу, а если бы с мужем, то она и не подошла бы…

Возможно, есть такие, кто не верит в проклятья, а есть и такие, как я… Лохушки… Самые натуральные…

Кто умеет правильно посылать таких прохожих, поделитесь.