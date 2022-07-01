В реке нашли металлолом, на пляже установили камеры… Фото и слово из жизни Слуцка

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Собрали фото, которые рассказывают о том, что происходило в Слуцке на днях и как город готовится к 3 июля.

Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
На трёх столбах напротив городского пляжа в 11 городке установили камеры видеонаблюдения. Благоустройство самого пляжа ещё не закончено. Фото: Сергей
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
Уже видно, каким будет интерьер ресторана KFC в ТЦ «Маяк». Фото: Ольга Паздерина
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
Двое мужчин купались в Случи недалеко от улицы Надречной. Они нашли в реке и вытащили на берег металлолом: лестницу с детской площадки, колесо от какого-то агрегата и достаточно большое колесо от трактора. Фото: Алексей Скрынников
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
На следующий день пришли другие — и забрали металл. Но не весь. Утащить тракторное колесо оказалось не под силу. Фото: Алексей Скрынников
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
В почтовом отделении, что в 11 городке, — новшество. Установили электронную очередь. Теперь попасть к одному из трёх окон можно, только предварительно взяв талон. Фото: Александр Большой
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
Только встало солнце, а работа кипит вовсю. На Случи в зоне отдыха косят траву. В акватории — косят камыш. Фото: Сергей
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
Город готовится к приближающемуся празднованию Дня Независимости. Фото: Алесь Достанко
Фото и слово. Что происходило в Слуцке на этой неделе
Фото: Алесь Достанко