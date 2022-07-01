Нестучащие люки, заниженные бордюры. Какой дорожный ремонт проводится в Солигорске

В Солигорске на улице Константина Заслонова идёт реконструкция дорожного покрытия. Что там делают, рассказали строители.

Виктор Шамрило, мастер ДРСУ-166, рассказал «Кур’еру», что изменится. Участок улицы Константина Заслонова от перекрёстка у вокзала до ул. Ленина покроют новым асфальтом, установят современные люки, не стучащие под автомобилем в момент проезда. Кроме того, понизится высота бордюрного камня, что будет удобнее пешеходу и автомобилисту.

На демонтаже старого асфальта работает агрегат Wirtgen из ДРСУ–194. Он прибыл из Заславля. Александр Ковалёв, машинист асфальто-съёмного агрегата, рассказал: «Мы часто выезжаем в разные города. На этой машине работаю восемь лет, машина сделана в Германии. Она очень послушная в управлении, хотя кажется огромной».

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