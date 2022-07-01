В деревне Лесуны, что в 6 км на восток от Слуцка, готовятся к Купалью. «Кур’ер» побывал там за неделю до праздника и поговорил с местными жителями.

Несмотря на небольшие размеры и малочисленность – до ста человек, поселение имеет свой собственный парк. Его посадили жители в начале 60-х годов прошлого века. Сейчас он в основном выглядит неухоженным, но вот в южной его части бросается в глаза облагороженная поляна.

Как жители деревни под Слуцком готовятся устроить себе праздник на Купалье
Здесь пройдёт праздник Купалье. Фото: Александр Шелехов

Анна Фёдоровна Насиловская, которая оказалась у своего дома, пояснила, что культурную площадку подготовили местные жители. Это место обустроено для проведения праздника Купалье.

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Как жители деревни под Слуцком готовятся устроить себе праздник на Купалье
Анна Фёдоровна Насиловская обязательно придёт на праздник.

Калитку отворила приветливая хозяйка и пригласила во двор, который оказался на загляденье красивым.

Как жители деревни под Слуцком готовятся устроить себе праздник на Купалье

Как пояснила Оксана Тимофеевна Михнюк, она очень любит все высаженные кустики растений. Наверное, поэтому, несмотря на жару, они так бодро и живописно выглядят. Беседа с хозяйкой продолжилась на уютной веранде, где она рассказала о своих планах и деревенской жизни.

Оксана Тимофеевна вместе с мужем Сергеем Николаевичем работают в Доме культуры в Кирово. По её словам, у них целый «куст» культурных подразделений. Так, недавно их авантаж-группа участвовала в мероприятиях на Кургане Славы.

Разговорились о предстоящем празднике Купалье. «Это мы делаем с удовольствием», — так охарактеризовала свою работу в разных деревнях Оксана Тимофеевна. «Сейчас идут репетиции, подключили деток, будут различные персонажи.  Так что приезжайте!» — сказала она.

Жители Лесунов ожидают, что в их деревню на праздник соберутся как минимум сто человек. Приготовят «символический водоёмчик», ведь рядом нет ни речушки, ни озера. Туда будут опускать венки.

Как жители деревни под Слуцком готовятся устроить себе праздник на Купалье
На площадке, где пройдут таинства Купалья, установлены деревянные идолы. Их изготовил муж Оксаны Тимофеевны, а помогали устанавливать соседи.

Праздник Купалье начнётся в Лесунах в 19 часов 6 июля и продлится до полуночи. Будет костёр, который согреет сердца и осветит души участников праздника.

После разговора с Оксаной Тимофеевной начинаешь чувствовать глубинную силу и красоту родного края. Благодаря таким энтузиастам в белорусских деревнях ещё есть жизнь.

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