Как жители деревни под Слуцком готовятся устроить себе праздник на Купалье

В деревне Лесуны, что в 6 км на восток от Слуцка, готовятся к Купалью. «Кур’ер» побывал там за неделю до праздника и поговорил с местными жителями.

Несмотря на небольшие размеры и малочисленность – до ста человек, поселение имеет свой собственный парк. Его посадили жители в начале 60-х годов прошлого века. Сейчас он в основном выглядит неухоженным, но вот в южной его части бросается в глаза облагороженная поляна.

Анна Фёдоровна Насиловская, которая оказалась у своего дома, пояснила, что культурную площадку подготовили местные жители. Это место обустроено для проведения праздника Купалье.

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Калитку отворила приветливая хозяйка и пригласила во двор, который оказался на загляденье красивым.

Как пояснила Оксана Тимофеевна Михнюк, она очень любит все высаженные кустики растений. Наверное, поэтому, несмотря на жару, они так бодро и живописно выглядят. Беседа с хозяйкой продолжилась на уютной веранде, где она рассказала о своих планах и деревенской жизни.

Оксана Тимофеевна вместе с мужем Сергеем Николаевичем работают в Доме культуры в Кирово. По её словам, у них целый «куст» культурных подразделений. Так, недавно их авантаж-группа участвовала в мероприятиях на Кургане Славы.

Разговорились о предстоящем празднике Купалье. «Это мы делаем с удовольствием», — так охарактеризовала свою работу в разных деревнях Оксана Тимофеевна. «Сейчас идут репетиции, подключили деток, будут различные персонажи. Так что приезжайте!» — сказала она.

Жители Лесунов ожидают, что в их деревню на праздник соберутся как минимум сто человек. Приготовят «символический водоёмчик», ведь рядом нет ни речушки, ни озера. Туда будут опускать венки.

Праздник Купалье начнётся в Лесунах в 19 часов 6 июля и продлится до полуночи. Будет костёр, который согреет сердца и осветит души участников праздника.

После разговора с Оксаной Тимофеевной начинаешь чувствовать глубинную силу и красоту родного края. Благодаря таким энтузиастам в белорусских деревнях ещё есть жизнь.

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