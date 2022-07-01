Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» приглашает организации принять участие в маркетинговых исследованиях по выбору подрядной организации по выполнению работ на объекте:

«Текущий ремонт наружного крыльца изолированного помещения №1 Солигорского бюро Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», расположенного по адресу: Минская обл., г. Солигорск, ул. Ленина, 2«Б» (площадь крыльца 25 кв. м)».

Дополнительную информацию можете получить по телефонам:

(8 017 95) 5 68 40, (8 029) 620 06 94

Ноздрин Сергей Викторович

УНП 600154887