Известие о том, что 19 июня предприниматель Андрей Заяц опять открывает в Солигорске ресторан GUDZONE, обрадовало поклонников свежей и натуральной пищи. Поэтому ко времени открытия возле ресторана на Октябрьской было не протолкнуться.

Корреспонденту «Кур’ера» Андрей Заяц сказал: «Благодарю своих друзей, коллег, родителей за поддержку, которая позволила вернуться в бизнес и развивать его на благо Беларуси».

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Бизнесмен также рассказал местному изданию о своём возвращении и планах.

«Я два года не работал, но нашёл в себе силы вернуться в бизнес, — сказал он. — Мы вернули свои активы, я собрал прежнюю команду и открываем рестораны GUDZONE по всей республике. Открыли уже в Пинске, Узде, Дзержинске и Солигорске. Планируем и дальше развиваться.

Начинаем именно с GUDZONE, потому что мы хорошо понимаем этот бизнес и знаем, что нужно людям. Именно такой формат общепита востребован. Ведь здесь можно не только вкусно и быстро поесть, но и интересно провести время. Важно и то, что это натуральный фастфуд. И не нужно больше выбирать между полезным и вкусным».

О своём возвращении Андрей Заяц сказал: «Путь был нелёгкий, но добро всегда побеж­дает. Я благодарен, что есть добрые люди, есть справедливость — и это мне помогло. Я опять здесь, готов работать и развиваться на благо не только города, но и республики.

Сегодняшнее открытие посвящаю своей команде, своей семье, своим родителям — они меня поддерживали эти два года. Также благодарен всем своим коллегам, которые вернулись, и тем, кто работает уже в других местах, но я постоянно от них слышу слова поддержки. Сейчас нам есть что праздновать — мы снова собрались вместе, чтобы развивать бизнес».

О том, что GUDZONE в Солигорске действительно не хватало, косвенно подтвердили и посетители. Андрей Алехно, работник 4-го РУ, пришёл во вновь открывшийся ресторан с семьёй.

«Когда-то любили здесь посидеть с женой. Рады, что сегодня есть возможность вернуться сюда уже всем семейством, — сказал он. — А скоро семья ещё увеличится: ждём к зиме рождения третьего ребёнка. Дети счастливы от такого угощения, а я понимаю: дома так жена не приготовит. У нас сегодня праздничный день».

Что случилось

Напомним, в марте 2020 года между бизнесменом Андреем Зайцем (директор ТД «Радуга-Свет») и Владимиром Делендиком (основатель УЧП «Дарида») возникли разногласия. Последний вышел из состава учредителей «Радуга-Свет» и потребовал вернуть вложенную в предприятие сумму — более 10 млн евро. Конфликт широко освещался прессой разных уровней.

В результате стороны договорились. Владимир Делендик получил в собственность некоторые здания «Радуги» в разных городах. Он стал сдавать эти здания «Радуге» же в аренду. Чтобы рассчитаться с инвестором, Андрею Зайцу пришлось продать ряд объектов, в том числе магазин «Радуга» с рестораном «Теремъ» в Слуцке.

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