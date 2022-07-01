В воскресенье, 3 июля, в кинотеатре «Беларусь» пройдёт премьера белорусского фильма «Подрыв». Начало сеанса в 18.15.

«Подрыв» — это полный метр военной истории из сериала «Пламя под пеплом», где одну из главных ролей сыграла актриса Татьяна Фёдорова, которая родом из Слуцка. Большое интервью с ней читайте в понедельник, 4 июля, на сайте женского онлайн-журнала Lampa.

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О ЧЁМ ФИЛЬМ. 1945 год. Ещё не закончилась Вторая мировая война, а на территории освобожденной Беларуси разворачиваются работы по масштабной очистке территорий от наследия войны — неразорвавшихся мин и снарядов, оставшихся в земле на месте боевых действий. Для того, чтобы очистить территории, из числа подростков-добровольцев создаются отряды ОСОАВИАХИМа. Татьяна Фёдорова играет Люсю, 18-летнюю студентку 1-го курса медицинского института.

Пройдя всего лишь недельные курсы подготовки, молодые отправляются на опасную работу — собственноручное разминирование территорий, на которых ещё совсем недавно разворачивались ожесточённые бои. Разминёрские будни для этих добровольцев оказываются не менее опасны, чем недавние боевые действия. Но главной неожиданностью становится то, что их командир, которому они всецело доверяли, оказывается совсем не тем, за кого себя выдаёт.