«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 29 июня. Заработная плата от 900 до 4000 рублей.
3000-4000 рублей
Врач УЗД
- Образование: высшее профильное
- Другие пожелания: опыт работы 3-6 лет, работа на аппарате экспертного класса Hitachi Arietta S70
Организация: медицинский центр «Желаем здоровья»
От 500 до 3500 рублей
Тренер по гимнастике (хореограф)
- Образование: среднее специальное, или высшее физкультурное, или педагогическое
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года, личный опыт занятий спортом (гимнастика, танцы, хореография). Порядочность, честность и ответственность. Умение работать с детьми и их родителями. Трудолюбие, коммуникабельность, доброжелательность. Желание и умение учиться новому.
Организация: Белорусская федерация общеоздоровительной гимнастики
1500-2000 рублей
Станочник деревообрабатывающих станков
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания: опыт работы от 2-х лет
Организация: ООО «Вуден Хаус Бел»
От 800 до 2000 рублей
Водитель автобуса
- Образование: категория Д
- Другие пожелания: 2-сменная работа, командировки в г. Дзержинск
Организация: филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс».
От 1300 рублей
Машинист асфальтоукладчика
- Образование: среднее
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: филиал «ДЭУ № 64»
От 1200 рублей
Инженер по охране труда и качеству
- Образование: высшее
- Другие пожелания: опыт работы от 3-х лет. коммуникабельность, дисциплинированность
Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»
700-1000 рублей
Педагог дополнительного образования
- Образование: среднее специальное образование
- Другие пожелания: опыт работы от 2-х лет
Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей
1100 рублей
Начальник отдела
- Образование: высшее, профиль образования — техника и технология, метрология, стандартизация
- Другие пожелания: опыт работы 4 года
Организация: Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета
990 рублей
Грузчик
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания: 2-й квалификационный разряд
Организация: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
900 рублей
Транспортировщик
- Образование: среднее
- Другие пожелания: не указаны
Организация: ОАО «Слуцкий хлебозавод»