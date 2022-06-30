«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 29 июня. Заработная плата от 900 до 4000 рублей.

3000-4000 рублей

Врач УЗД

Образование: высшее профильное

Другие пожелания: опыт работы 3-6 лет, работа на аппарате экспертного класса Hitachi Arietta S70

Организация: медицинский центр «Желаем здоровья»

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От 500 до 3500 рублей

Тренер по гимнастике (хореограф)

Образование: среднее специальное, или высшее физкультурное, или педагогическое

Другие пожелания: опыт работы от 1 года, личный опыт занятий спортом (гимнастика, танцы, хореография). Порядочность, честность и ответственность. Умение работать с детьми и их родителями. Трудолюбие, коммуникабельность, доброжелательность. Желание и умение учиться новому.

Организация: Белорусская федерация общеоздоровительной гимнастики

1500-2000 рублей

Станочник деревообрабатывающих станков

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания: опыт работы от 2-х лет

Организация: ООО «Вуден Хаус Бел»

От 800 до 2000 рублей

Водитель автобуса

Образование: категория Д

Другие пожелания: 2-сменная работа, командировки в г. Дзержинск

Организация: филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс».

От 1300 рублей

Машинист асфальтоукладчика

Образование: среднее

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: филиал «ДЭУ № 64»

От 1200 рублей

Инженер по охране труда и качеству

Образование: высшее

Другие пожелания: опыт работы от 3-х лет. коммуникабельность, дисциплинированность

Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»

700-1000 рублей

Педагог дополнительного образования

Образование: среднее специальное образование

Другие пожелания: опыт работы от 2-х лет

Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей

1100 рублей

Начальник отдела

Образование: высшее, профиль образования — техника и технология, метрология, стандартизация

Другие пожелания: опыт работы 4 года

Организация: Инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета

990 рублей

Грузчик

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания: 2-й квалификационный разряд

Организация: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»

900 рублей

Транспортировщик

Образование: среднее

Другие пожелания: не указаны

Организация: ОАО «Слуцкий хлебозавод»