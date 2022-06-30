В понедельник, 27 июня, в редакцию «Кур’ера» обратилась случчанка. Женщина рассказала, как она и люди, стоявшие у магазина, видели, что строители без страховки ремонтируют крышу 5-этажного дома №142 по улице Социалистической.

«Как так люди работают на крыше пятого этажа дома? Страховки не видно. Сегодня утром люди, ожидавшие открытия магазина «Копеечка», просто замерев, наблюдали за этим. Неужели так недорога жизнь? — написала Ирина Епихова. — Важно, чтобы такие работники соблюдали технику безопасности, а администраторы чётко следили за этим. Однажды на моих глазах при очистке снега с крыши мужчина упал с 5-го этажа. Звук удара до сих пор в моей памяти».

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После публикации об этом случае Елена Гуринович, начальник Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ, приехала на этот строительный объект на следующий же день. «Кур’ер» побывал на реконструируемом доме вместе с ней.

Строители работали опять без страховки

При взгляде на крышу снизу было видно, что там несколько рабочих приколачивают доски, перемещаясь по стропилам как акробаты. У двоих из трёх были видны предохранительные пояса, но карабины стропов поясов не были пристёгнуты к страховочному канату. Как выяснилось позднее, его там просто не было.

«Явно усматриваются признаки административного правонарушения. Нарушены требования безопасности при проведении кровельных работ, — отметила Елена Гуринович. — Работающие выполняют работы на высоте (работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более).

Данные работы должны предусматривать мероприятия от случайного падения работающих с высоты путём применения защитных ограждений либо использования работающими средств индивидуальной защиты от падения с высоты (предохранительного пояса, страховочного каната и др.).

На данном объекте защитные ограждения отсутствуют, а работающие не применяют по назначению предохранительные пояса.

У двух работающих карабины стропов данных поясов не пристёгнуты к страховочному канату (как оказалось, данный канат вообще отсутствует).

Третий работающий находится на высоте вообще без предохранительного пояса. Места крепления страховочных канатов должны быть указаны в проекте производства работ. В данном случае работающие не застрахованы от того, чтобы упасть с высоты вниз».

Нарушения обнаружились и дальше

Генеральным подрядчиком на объекте по реконструкции дома является ПМК-79 ОАО «Солигорскводстрой». Мастер сказал, что проекта производства работ на месте реконструкции нет. «Он в конторе», — пояснил он, хотя знает, что каждый работающий должен ознакомиться с этим документом под роспись. Именно в этом документе должны быть указаны места крепления страховочных канатов.

Когда мы поднялись на чердачный этаж, то увидели, что строители действительно работают без надлежащей страховки. Один из рабочих сказал, что он прицепляется к доске. Другой на наших глазах спускался по стропилам, переступая с доски на доску просто так, не закрепившись ни к чему. Наблюдать эту картину было жутковато.

Кроме того, не все были в защитных касках. На голове одного просто намотана футболка, защищающая от палящего солнца. Инспектор сразу заметила, что и каски у рабочих не застёгнуты на подбородочные ремни.

Рабочий сорвался со стропил на глазах у журналиста

Проверяющая записала строителей поимённо. По их словам, они были наняты для работ по договору подряда частной строительной фирмой.

Когда проверяющая фиксировала суть нарушений, говорила, насколько это опасно, все строители соглашались, но, казалось, относились к этому несерьёзно, посмеивались. «Да закрепим мы канат, будем пристёгиваться, не волнуйтесь», «Да чем помогут нам каски, если падать», — говорили они. И именно в этот момент раздался грохот. Один из работающих, спускавшийся по стропилам крыши, оступился и упал. По счастливой случайности не вниз, на землю, а внутрь, на чердачный этаж, прорвав изоляционное покрытие.

Елена Гуринович тут же потребовала прекратить работы на строительном объекте и спустить всех сотрудников вниз. Она предупредила мастера, что работы на объекте прекращаются до устранения нарушений техники безопасности.

Участились случаи падения с высоты

«В Минской области участились случаи падения людей с высоты во время строительных работ, — сказала Елена Гуринович. – Только в этом году на нашей поднадзорной территории такое случалось дважды – в Слуцком и Солигорском районах. Эти рабочие погибли. Хочу обратить внимание на то, что не только должностные лица должны отвечать за строгое соблюдение требований по охране труда, но и сами строители думать о последствиях. Не допускается приступать к работам, если не обеспечены безопасные условия труда. Работы на этом объекте будут возобновлены после полного устранения выявленных нарушений».

Если вы заметили, что на производстве нарушаются условия охраны труда, звоните по номеру 8 (017) 95 5 56 05.

В ТЕМУ: «Люди, замерев, наблюдали за этим». Что в поведении строителя на крыше в Слуцке так поразило прохожих.