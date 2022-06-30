Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (в конце июня).

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)
Фото: из архива «Кур’ера»

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

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Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт-2012

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)

Турслёт и «древний рынок». Слуцк в эти дни 10 и 20 лет назад (ретрофото)