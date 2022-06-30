Редакция газеты «Кур’ер» начала акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе подписчиком печатного издания стала Светлана Анисенко.
В прошлом выпуске газеты (№24 от 16 июня) мы опубликовали материал «Несколько лет практикую раздельный сбор мусора».
В нём Светлана рассказала о своём опыте сортировки бытовых отходов и дала советы тем, кто хочет поступать так же, но не знает, с чего и как начать. Причём Светлана не только рассказала о своём опыте, но и сама написала о нём в газету.
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Все акции газеты «Кур’ер» возможны только при поддержке читателей. Подписка на газету — это ваша поддержка! Подпишитесь сами и помогите подписаться родным и близким!
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