Немецкие архивы помогают прояснить судьбу жертв нацизма

Сведения о советских жертвах нацизма в немецких архивах теперь можно найти в интернете. Прошло почти 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, но работа по сохранению памяти о ней и систематизации информации о миллионах её жертв продолжается.

Интерес к информации о судьбах тех, кто пострадал во времена Третьего рейха, не ослабевает. В Германии существует несколько интернет-порталов, которые содержат такие данные и помогут вам узнать больше о своих родственниках.

Сведения о советских жертвах нацизма в немецких архивах: Wiedergutmachung

Помимо репараций, выплаченных Израилю и другим странам после войны, Германия выплатила (и в некоторых случаях продолжает выплачивать) более 70 миллиардов евро в качестве компенсаций жертвам Холокоста, бывшим узникам концлагерей и другим пострадавшим.

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В июне 2022 года был запущен тематический онлайн-портал Wiedergutmachung, на котором собраны все данные из немецких архивов о компенсационных выплатах семьям жертв национал-социализма.

Сайт, созданный при участии Федерального архива, в течение следующих нескольких лет будет постепенно содержать миллионы оцифрованных документов из различных министерств, судов и органов власти.

Первоначально на сайте будет представлен обзор того, где можно найти конкретные документы. В будущем сайт будет содержать ссылки на сами документы.

Только в этом году Федеральное министерство финансов уже предусмотрело на эти цели 6,7 миллиона евро. Портал предназначен не только для научных исследований и образовательных проектов, но и для потомков умерших, которые могут найти в файлах ценную и порой неизвестную информацию о своих близких.

Сведения о советских жертвах нацизма в немецких архивах: Arolsen Archives

Архив Арользена (Arolsen Archives) — центр документации национал-социалистических преступлений, содержит более 30 миллионов документов о судьбе почти 17 миллионов человек.

Это самый большой архив такого рода в мире. С 2013 года хранящиеся в нём оригиналы документов являются частью Всемирного документального наследия ЮНЕСКО.

Архив предоставляет бесплатную информацию о людях, находившихся в концентрационных лагерях, гетто, трудовых лагерях и в качестве военнопленных гестапо (включая советских военнопленных). Сотрудники архива, расположенного в Бад-Арользене (земля Гессен) сообщают, что количество запросов неуклонно растёт.

В прошлом году они провели более 900 000 интервью и собрали 32 миллиона документов. Почти половина запросов поступила из Германии, Польши и Франции. По двум третям из них удалось найти информацию.

Ежемесячно центр получает более тысячи запросов. Чтобы получить помощь в поиске информации, необходимо заполнить онлайн-форму, в том числе и на русском языке.

Также можно искать информацию в онлайн-архиве центра документации — на английском или немецком языках. Однако не все документы, хранящиеся в фондах, доступны онлайн.

Сведения о советских жертвах нацизма в немецких архивах: Красный Крест

Служба розыска Немецкого Красного Креста помогает установить судьбу военнопленных и узников специальных лагерей в бывшей советской оккупационной зоне, пропавших без вести во время Второй мировой войны.

Центральная картотека имён организации содержит около 50 миллионов оцифрованных записей. Заполнив форму, вы можете отправить запрос на поиск. Однако рекомендуется сначала обратиться в национальное общество Красного Креста по месту жительства, если вы находитесь не в Германии. Федеральное министерство внутренних дел финансирует службу розыска. Каждый пятый запрос удовлетворяется.

Сведения о советских жертвах нацизма в немецких архивах: «Советские военные мемориалы»

Во время Второй мировой войны более пяти миллионов советских солдат попали в немецкий плен. Почти три миллиона из них умерли от голода, болезней или были расстреляны.

Портал «Советские военные мемориалы» предоставляет общедоступную информацию о более чем 4000 могил и мемориалов советским жертвам Второй мировой войны во всех регионах Германии. Для лучшего обзора они представлены на интерактивной карте и отсортированы по федеральным землям. Это совместный проект музея Берлин-Карлсхорст и посольства России в Германии.

Дрезденский центр документации, подразделение Фонда саксонских мемориалов, помогает прояснить судьбу солдат Красной армии и гражданских лиц, погибших в лагерях и трудовых бригадах на территории Третьего рейха.

В интернет-базе данных центра, для которой за последние 16 лет были проанализированы многочисленные документы из архивов Федеративной Республики Германия и бывшего Советского Союза, имена перечислены в русском алфавитном порядке. Имеется также интерактивная карта могил советских граждан в Саксонии. Поиск документов о советских военнопленных в рамках российско-германского исследовательского проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» также проводится Германским историческим институтом в Москве с 2016 года. Партнёрами с немецкой стороны являются Федеральный архив Германии и Мемориал концлагеря Флоссенбюрге.

Часть информации публикуется на немецком сайте Memorial-Archivеs и в базе российского сайта «Мемориал».

Информация о принудительном труде

С 1939 по 1945 год более 12 миллионов человек со всей Европы были вынуждены работать на Третий рейх. Большинство из них были выходцами из Польши, Беларуси, России и Украины. Остарбайтеры и другие подневольные работники эксплуатировались в военной промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве.

В онлайн-архиве, созданном фондом «Память, ответственность и будущее» (EVZ) в сотрудничестве со Свободным университетом Берлина и Немецким историческим музеем, представлена информация на эту тему (также и на русском языке). Он содержит видео- и аудиоинтервью людей, вынужденных работать на нацистскую Германию, — истории 600 бывших подневольных работников из 26 стран.

Существует также русская версия. Поиск возможен по языку, году рождения, профессии и месту заключения. Для полного доступа требуется регистрация.

Кроме того, фонд EVZ в сотрудничестве с Федеральным архивом создал всеобъемлющую онлайновую базу данных о тюрьмах с информацией о типе и месте заключения и интерактивными картами. Информацию о бывших узниках концлагерей и подневольных работниках нацистской эпохи можно найти на сайте Документационного центра в Берлин-Шёневайде.

Команда немецкого медиапроекта «Декодер» создала онлайн-проект об иностранных рабочих. Здесь можно увидеть фотографии и архивные документы, а также прочитать воспоминания современных свидетелей этих ужасных событий. Сайт доступен в двух версиях — немецкой и русской.