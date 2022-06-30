Корреспондент «Кур’ера» прогулялась по Слуцку в четверг, 30 июня.

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина
Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)
Сегодня прошёл митинг, посвящённый Дню освобождения Слуцка 30 июня 1944 года

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)

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Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)
Устанавливают уличное кафе к 3 июля
Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)
На тротуаре на улице Социалистической провалилась одна плитка. Поставили знак

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)

Душ для цветов, митинг и подготовка к 3 июля. Что происходило в Слуцке в последний день июня (фото)