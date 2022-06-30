сообщает: в зоне купания на реке Случь в 11-м городке (в районе пляжа) в воде выделена культура сальмонеллы, патогенного микроорганизма, способного вызывать бактериальные кишечные заболевания. «Слуцкі край» со ссылкой на Слуцкий ЦГиЭ: в зоне купания на реке Случь в 11-м городке (в районе пляжа) в воде выделена культура сальмонеллы, патогенного микроорганизма, способного вызывать бактериальные кишечные заболевания.

Случайное заглатывание воды в реке в этом районе при купании является опасным с эпидемиологической точки зрения. Купаться в ней в такой ситуации опасно для здоровья. Возобновление купания возможно только после получения двух последовательных положительных результатов лабораторных исследований воды о соответствии её гигиеническим требованиям безопасности.