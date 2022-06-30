В одном из минских заведений холодник подают в тарелке изо льда

В тёплый период в меню кафе и ресторанов появляется холодник. Но если в большинстве заведений его подают плюс-минус одинаково, то гастропаб DROVA придумал новую фишку – суп в тарелке изо льда.

Новинку заметил фудхантер «Мерзкий Кокобай». Говорит, что это самый дорогой холодник в Минске: «Вкусно, но 17,5 руб. за кефир с картошкой – перебор!»

А ещё советует есть суп быстро – видимо, тарелка тает. Ну и такое блюдо вряд ли подойдёт людям с чувствительными зубами: «С последних ложек зубы сводит».

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А в stories своего инстаграма гастропаб показал, как этот холодник подают. Ингредиенты для супа приносят в отдельных ёмкостях, и гость сам заливает твёрдую «начинку» жидкой основой.