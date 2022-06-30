Тело мужчины возле реки нашёл рабочий, когда косил траву в районе льнозавода в Слуцке

В четверг, 30 июня, работник ПМС, который обкашивал берег реки Случь, в 13.20 обнаружил в траве тело мужчины. Рабочий вызвал милицию.

По словам очевидца, на место происшествия приехали следственно-оперативная группа и «скорая».