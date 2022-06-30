Слуцкий райисполком разрабатывает детальный план развития города и района на 2023 — 2025 годы. Жителей приглашают принять в этом активное участие, сообщает газета «Слуцкі край».

Случчане могут внести свои предложения по благоустройству улиц и дворовых территорий вместе со схемой с 1 июля по 15 августа этого года. Информацию присылайте на электронную почту по адресу: zkh@slutsk.gov.by с пометкой «детальный план развития города».

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