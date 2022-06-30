Товары в иностранных интернет-магазинах могут подорожать

С 1 июля иностранные интернет-магазины в Беларуси будут платить НДС в размере 20%. Скорее всего, большинство продавцов включат возросшие расходы в стоимость товара. По расчётам нашего Минфина, новшество позволит увеличить бюджет примерно на 40 млн рублей.

Нацбанк выпускает в обращение новую купюру

Нацбанк сообщил, что банкноту в 100 рублей выпустят в рамках мероприятий, которые предусматривают совершенствование дизайна и усиление защиты денежных купюр.

Можно будет временно не начислять амортизацию

ИП и юрлица с 1 июля и до конца 2022 года получили возможность не включать амортизацию в затраты, чтобы цены на производимую ими продукцию выглядели привлекательнее и конкурентоспособнее.

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Медработникам отменят «ковидные» надбавки

Их уберут «на фоне послабления коронавирусных ограничений и затишья с ковидом в стране». С 1 июля планируется повышение зарплаты медиков за счёт новых стимулирующих выплат. Они будут начисляться в зави­симости от сложности и интенсивности работы.

Самая большая надбавка предусмотрена для медработников отделения анестезио­логии и реанимации, участковой службы, приёмных отделений больниц, скорой помощи, отделений для пациентов с инсультами.

Некоторых белорусов обяжут открыть базовый счёт в госбанке

Белорусы, которые выйдут на пенсию после 1 июля и станут получать выплаты не наличкой, а на карту, обязаны будут открыть базовый счёт. На него будут перечислять эти выплаты, также пенсионеру выдадут карту системы «Белкарт».

Открывать базовые счета можно в банках с долей государства более 50%. Это Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк, Банк Дабрабыт.

Нововведения не коснутся тех, кто получает пенсию через «Белпочту» или в банке (они будут обязаны открыть базовый счёт до 1 июля 2025 года).

Изменения по «коммуналке»

Если вы долго не рабо­таете (или работаете за границей, кроме пяти стран — членов ЕАЭС) и не хотите платить «коммуналку» по полным тарифам (а не около 80%, как все), вам до 21 июля нужно успеть подать в комиссию по содей­ствию занятости документы о работе. Иначе можно оказаться в списке «тунеядцев», которые оплачивают коммунальные услуги по 100% тарифам.

Нацбанк перестанет покупать и продавать драгметаллы

С 1 июля регулятор перестанет покупать и продавать в своих кассах слитки из драгоценных металлов: золота, серебра и платины. Операции прекратятся как с юрлицами, так и с ИП и физлицами. Но купля-продажа по-прежнему будет вестись с банками.

Ловить рыбу станет проще

В конце мая для рыбаков сняли многие запреты, так что теперь рыбачить стало проще. Летом будет действовать запрет только на ловлю сома. А с 29 июля вступят в силу новые правила любительской рыбалки, которые введут очередные послабления. Среди новшеств — запрет аренды водоёмов в населённых пунктах, если берег озера частично входит в его границы. Об этом читайте в одном из ближайших номеров «Кур’ера».

Подорожают сигареты

С июля сигареты вырастут в цене. Например, подорожают такие марки, как Pall Mall Гродненской табачной фабрики «Неман» (Nano Blue, Nano Fresh, Nano Fusion, Nano Amber — до 3,6 рубля и Demi Blue и Demi Azure — до 3,45 рубля) и Kent (Navy Blue и Silver — до 4,75 рубля).

Фабрика «Табак-инвест» поднимет цены на «Корону» и «Корону голубую». Они станут дороже на 20 копеек и зафиксируются на отметке 2,05 рубля за пачку. Winston Classic и Winston Blue подорожают на 15 копеек — до 4,65 рубля.

Что касается государственного производителя и импортера «Беларусьторг», он поднимет цены на сигареты двух марок — Pall Mall Nano Blue и Pall Mall Nano Silver — до 3,6 рубля (сейчас – 3,45).