После введения санкций в магазинах стали появляться продукты из стран и от производителей, невиданных ранее случчанами. «Кур’ер» посмотрел, какие товары можно купить у «сетевиков» в Слуцке, которых до 24 февраля, возможно, в продаже не было. Цены зафиксированы по состоянию на 28 июня.

1. Рассольный продукт из Египта

Рассольный продукт напоминает брынзу или фету. В его составе, помимо молока, на втором месте стоит пальмовое масло.

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Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана, джем фейхоа из Абхазии. Какие новые продукты появились в магазинах Слуцка

2. «Бомж-пакеты» из Казахстана и Кыргызстана

В основном лапша быстрого приготовления представлена российскими производителями, но появились и из Азии — Казахстана и Кыргызстана.

Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана, джем фейхоа из Абхазии. Какие новые продукты появились в магазинах Слуцка

3. Овощные консервы из Армении

Появились консервированные виноградные листья из Армении. Из них готовят национальное блюдо — долму. Есть и другие армянские консервы, например, икра из баклажанов и томаты.

Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана, джем фейхоа из Абхазии. Какие новые продукты появились в магазинах Слуцка

Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана, джем фейхоа из Абхазии. Какие новые продукты появились в магазинах Слуцка

4. Гранатовый уксус

Уксус — не новый продукт на полках магазинов, но вот гранатовый из РФ встретился впервые.

5. Джем из фейхоа

Джем из фейхоа выпущен в Абхазии. Баночка 300 г стоит 7,99 рубля.

6. Сыр с плесенью из России

Продуктов из России, если судить по ценникам, стало больше. Европейские сыры с плесенью заменили российские, но в одном из магазинов нашлись на остатке польские и французские.

7. Крупы из Италии и Перу

В одном их магазинов продаётся полуфабрикат ризотто из Италии, а в другом — чёрная и трёхцветная киноа из Перу.

Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана, джем фейхоа из Абхазии. Какие новые продукты появились в магазинах Слуцка

8. Оливки из Испании

Оливки стали для случчан привычным продуктом, но вот почти килограммовая банка из Испании обращает на себя внимание.

Сыр из Египта, лапша из Кыргызстана, джем фейхоа из Абхазии. Какие новые продукты появились в магазинах Слуцка

9. Тыква из Южно-Африканской Республики

Тыквой точно никого не удивишь, но вот привезли её из ЮАР, а это более 12 тысяч километров по прямой.

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