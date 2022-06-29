Как защитить зрение и быть модным в любом возрасте. Советует оптика FUNtastik в Слуцке

Лето в самом разгаре. Хочется носить красивую одежду, фотографироваться на природе, путешествовать. А глаза — это то, на что люди обращают внимание в первую очередь.

Консультант оптики FUNtastik (Слуцк) рассказал «Кур’еру», какие есть современные оправы для очков, какие модели в моде, какие линзы максимально помогут защитить глаза и зрение.

Современные линзы для очков — пластиковые

«В современных линзах применяется целый комплекс покрытий и фильтров, которые защищают от различных внешних факторов. Например, от ультрафиолетового излучения солнечных лучей, смартфонов, телевизоров, компью­теров, планшетов.

Если человек не может носить солнцезащитные очки, потому что уже носит очки с диоптриями, то в этом случае есть выход. Это современные прозрачные линзы, защищающие глаза от УФ-излучения. Специальный фильтр рассеивает вредное излучение и защищает глаза.

В летний период важно, особенно для водителей, покрытие «антиблик». Этот слой «стирает» отражение-отблеск от мокрого асфальта, капель воды на лобовом стекле. Ещё одно покрытие делает линзы ударопрочными, защищает от царапин.

Сейчас линзы делают в основном из пластика. Есть и стеклянные, но только по спецзаказу. Они гораздо тяжелее пластиковых, а ещё травмоопасные, особенно для детей.

Какие новые оправы в моде

Сейчас идёт тренд на полупрозрачные оправы, которые менее заметны на лице. Молодёжи нравятся округлые модели.

Есть оправы для детей. Яркие и красочные. У нас есть оправы и для мальчиков, и для девочек. Но важнее расцветок всё-таки практичность и безопасность. Есть в продаже оправы для очков с силиконовыми переносицами, шарнирами, фиксаторами. Такие оправы считаются «антивандальными». Их легко сжать, согнуть, но не сломать.

Дети часто снимают очки, как им удобно — одной рукой. Из-за этого ломаются дужки, заушники. Для таких случаев придумали оправу с флекс-креплением, которое позволяет открывать дужку на 180 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Это позволяет избежать облома дужки оправы, как бы ребёнок ни снимал или надевал очки. Такие оправы прослужат дольше.

Для водителей есть оправы с накладками — в комплекте две солнцезащитные накладки разных цветов и одна «антифара» для вождения в ночное время и непогоду. Получается четыре варианта очков в одних. Есть как мужские, так и женские варианты.

Продаются и брен­довые оправы MAX, Corrado, L.Riguardo. Если сравнить по посадке, то они сидят комфортнее обычных».

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Салон оптики FUNtastik находится по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (здание «Рембыттехники», 2-й этаж).

Режим работы: понедельник-пятница — 10.00-20.00; суббота, воскресенье — 10.00-19.00.

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