Даты и люди Случчины: Иван Тутаринов — почётный гражданин Слуцка

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района — и людях, оставивших след в его истории. Иван Васильевич Тутаринов — почётный гражданин Слуцка, советский военачальник, генерал-полковник. Его именем названа одна из улиц нашего города.
Иван Тутаринов и Слуцк
Со Слуцком судьба связывала его дважды. В самые тяжёлые дни начала Великой Отечественной войны 14-й механизированный корпус 4-й армии, которым он командовал, оборонял Слуцк и населённые пункты района. А в конце июня 1944-го передовой отряд 9-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии, которым руководил генерал-майор Иван Тутаринов, освобождал город от немецко-фашистских захватчиков. В год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне генерал-полковник в отставке Иван Васильевич Тутаринов приезжал в Слуцк на торжества.
Что известно о нём
Родился Иван Васильевич 19 июня 1904 года в станице Красноярской (ныне село Красный Яр Астраханской области) в семье астраханского казака. До службы в армии работал в уездном комитете комсомола.
- В сентябре 1923 года добровольно вступил в Красную Армию и направлен в 3-ю Самарскую кавалерийскую школу. Командовал взводом, ротой, батальоном. Окончил курсы усовершенствования комсостава Красной Армии и Военную академию им. М.В. Фрунзе. Проходил службу на различных должностях в частях и соединениях Красной Армии.
- Начало Великой Отечественной войны встретил в звании полковника и должности начштаба 14-го механизированного корпуса под командованием Оборина. 25 июня 1941 года полковник И.В.Тутаринов назначен и. о. командира 14-го механизированного корпуса. Позднее командовал 12-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизией 4-го гвардейского Кубанского казачьего
кавалерийского корпуса. В послевоенный период занимал ряд командных должностей в различных округах.
- С марта 1959-го по июль 1961 года — командующий Воздушно-десантными войсками. С июля 1961-го по 1965 год — командующий войсками Уральского военного округа. Депутат Верховного Совета СССР различных созывов.
- Награды: два ордена Ленина (27.08.1942, 20.06.1949); шесть
орденов Красного Знамени (2.04.1943, 21.08.1944, 3.11.1944, 3.11.1953, 18.12.1956, 31.10.1967); орден Суворова II степени (17.09.1943); орден Кутузова II степени (31.03.1943); орден Богдана Хмельницкого II степени (19.03.1944); орден Красной Звезды (18.06.1964); орден «Знак Почета» (22.02.1941); медали.
- Почётный гражданин Слуцка. В его честь названа улица в городе. Умер 19 июня 1978 года.