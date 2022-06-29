Даты и люди Случчины: Иван Тутаринов — почётный гражданин Слуцка

В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает об известных людях — уроженцах Слуцкого района — и людях, оставивших след в его истории. Иван Васильевич Тутаринов — почётный гражданин Слуцка, советский военачальник, генерал-полковник. Его именем названа одна из улиц нашего города.

Иван Тутаринов и Слуцк

Со Слуцком судьба связывала его дважды. В самые тяжёлые дни начала Великой Отечественной войны 14-й механизированный корпус 4-й армии, которым он командовал, оборонял Слуцк и населённые пункты района. А в конце июня 1944-го передовой отряд 9-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии, которым руководил генерал-майор Иван Тутаринов, освобождал город от немецко-фашистских захватчиков. В год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне генерал-полковник в отставке Иван Васильевич Тутаринов приезжал в Слуцк на торжества.

Что известно о нём

Родился Иван Васильевич 19 июня 1904 года в станице Красноярской (ныне село Красный Яр Астраханской области) в семье астраханского казака. До службы в армии работал в уездном комитете комсомола.

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