Около 2% детей и подростков в Слуцком районе страдают от сколиоза, по данным за 2021 год. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали «Кур’еру», чем отличается это заболевание от простого нарушения осанки. Предложили простой тест, как родители сами могут распознать сколиоз у ребёнка.

В Слуцком районе от сколиоза чаще страдают школьники (6-17 лет), из них наибольший процент – дети 15-17 лет.

Чем отличается нарушение осанки от сколиоза

В обиходе сколиозом люди называют и обычное нарушение осанки, однако это не одно и то же.

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Нарушение осанки – это незначительное изменение в позвоночнике, не влияющее на внутренние органы и здоровье в целом.

Сколиоз же – это серьёзное стойкое патологическое искривление позвоночного столба разной степени выраженности. Оно приводит к структурным и функциональным нарушениям жизненно важных органов.

Виды сколиоза

Различают врождённый и приобретённый сколиоз:

врождённый возникает из-за недоразвитий и деформаций позвонков и рёбер,

приобретённый – по различным причинам на изначально здоровом позвоночнике.

Идиопатический сколиоз – наиболее распространённая форма искривления позвоночного столба у детей. Термин идиопатический широко используется в медицинской литературе для обозначения заболевания, причины развития которого чаще всего неизвестны. Действительно, точно установить причину сколиоза не всегда удаётся.

Приобретённый сколиоз в большинстве случаев развивается в детском или подростковом периоде, 6-17 лет, когда идёт активный рост организма.

Почему девочки чаще страдают от сколиоза

У девочек сколиоз диагностируется значительно чаще, чем у мальчиков. С этим явлением связывают две теории. Одна — «гормональная», где главную роль играет женский гормон эстроген. В предпубертатный период его количество возрастает и вызывает более высокую подвижность между позвонками. Другая — «генетическая», согласно которой деформация возникает чаще из-за наличия мутантного аллеля (аллели — различные формы одного и того же гена — Прим. редакции).

Опасность развития сколиоза заключается не столько в косметическом дефекте, сколько в сдавливании, смещении и нарушении функции кровоснабжения и иннервации внутренних органов. С увеличением искривления повышается тенденция к ухудшению общего состояния здоровья.

Детский позвоночник довольно пластичный, поэтому при своевременном обнаружении в раннем возрасте сколиоз хорошо поддаётся лечению, чего нельзя сказать о взрослом сколиозе.

По каким признакам определить сколиоз:

При сколиозе наблюдается разный уровень расположения плеч (одно выше другого), лопаток (одна выпирает больше); разное расстояние между опущенными по швам руками и талией (так называемые треугольники талии); перекошенный таз (одного бедро выше другого); неестественное искривление позвоночника при наклоне туловища вперёд.

Заметив хоть один из этих признаков, следует безотлагательно обратиться к врачу-ортопеду за консультацией и, возможно, рентгенологическим обследованием.

Важно как можно раньше выявить и диагностировать заболевание, чтобы своевременно начать лечение, применить все меры, направить все усилия и исправить ситуацию вплоть до полного излечения.

Как предупредить развитие сколиоза

Профилактические меры способствуют предотвращению появления патологических процессов в области позвоночника.

При обнаружении сколиоза рекомендуют пересмотреть питание. Рацион питания должен быть разнообразным, обеспечивающим организм необходимыми веществами. В первую очередь — микроэлементами и витаминами (для нормального функционирования костной системы необходим кальций, калий, фосфор).

Полезны занятия физической культурой и спортом, лечебной физкультурой. Лечебная физкультура является основным методом лечения.

Она может применяться как самостоятельная терапия, но обязательно должна быть включена в комплексное лечение.

Также, специалисты назначают детям общеукрепляющий массаж и занятия плаванием. Эти процедуры направленны на коррекцию позвоночного столба.

Когда искривление позвоночника превышает 10 градусов (II-IV степень), рекомендуют ограничить активной деятельности.

Следует исключить:

движения, связанные с вращением туловища, с высокой нагрузкой на позвоночник (поднятие гантелей, штанги);

нежелательно совершать резкие и кувыркательные движения, так как они могут привести к травме.

Для детей школьного возраста необходимо создать оптимальные условия для формирования правильной рабочей позы, как дома, так и в школе. Основные требования к правильной рабочей позе – это максимальная опора для туловища, рук и ног и симметричное положение тела.

30 июня — Международный день борьбы со сколиозом. Это ежегодно событие, призванное привлечь внимание к важной проблеме для сохранения здоровья.