Бассейн «Дельфин» в Слуцке открыт всё лето. Режим работы и цены

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» можно плавать всё лето. Он работает шесть дней в неделю, суббота — выходной.

Режим работы СК «Дельфин» в летний период с 1 июня по 31 августа:

  • понедельник — 15.00-22.00;
  • вторник — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
  • среда — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
  • четверг — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
  • пятница — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
  • суббота — выходной;
  • воскресенье — 14.00-22.00.

Бассейн длиной 25 метров и глубиной до 5 метров. Есть вышка высотой 5 метров и трамплин высотой 3 метра, с которых можно прыгать в воду. Мужская и женская сауны работают по воскресеньям.

Вода в бассейне постоянно обновляется и всегда комфортной температуры. Хлорсодержащие средства, которые используются для дезинфекции воды, убивают вирусы и бактерии, без запаха.

Прейскурант цен на разовые абонементы

Наименование услуги Стоимость услуги с учётом НДС,  руб.
Бассейн (взрослые) 6,5
Бассейн (дети, пенсионеры*) 4,6
Бассейн с сауной 12,9
Аквааэробика 9
Аэробика 6
Фитнес-йога 6
Фитнес-зал 6
Спортзал (взрослые) 1 час 40,6
Спортзал (дети) 1 час 28
Теннис 1 стол — 1 час 4
Тренажёрный зал (взрослые) 5
Тренажёрный зал (дети) 4

*пенсионеры могут приобретать абонемент и посещать бассейн при предъявлении пенсионного удостоверения, время посещения до 17.00.

Прейскурант цен на услуги спорткомплекса «Дельфин»

Наименование услуги Стоимость услуги с учётом НДС, руб.
Бассейн (взрослые) 1 раз в неделю 25,7
Бассейн (дети, пенсионеры*) 2 раза в неделю 35
Бассейн (взрослые) 2 раза в неделю 51,4
Сауна 51,4
Бассейн   с сауной 77,1
Бассейн (взрослые) 3 раза в неделю 77,1
Бассейн (взрослые) 4 раза в неделю 102,8
Аквааэробика 2 раза в неделю 71,5
Теннис 2 раза в неделю (8 ч/1 стол) 32
Тренажёрный зал (дети) 2 раза 25
Тренажёрный зал (дети) 3 раза 35
Тренажёрный зал (взрослые) 2 раза 36
Тренажёрный зал (взрослые) 3 раза 50
Фитнес-зал 2 раза 46
Фитнес-зал 3 раза 65
Фитнес-йога 45
Аэробика 45
Аэробика 3 раза 65
Спортзал (взрослые) 1 час 40,6
Спортзал (дети) 1 час 28
Теннис 1 стол — 1 час 4

*пенсионеры могут приобретать абонемент и посещать бассейн при предъявлении пенсионного удостоверения, время посещения до 17.00.

Бассейн «Дельфин» в Слуцке открыт всё лето. Режим работы и цены