Бассейн «Дельфин» в Слуцке открыт всё лето. Режим работы и цены

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» можно плавать всё лето. Он работает шесть дней в неделю, суббота — выходной.

Режим работы СК «Дельфин» в летний период с 1 июня по 31 августа:

понедельник — 15.00-22.00;

вторник — 8.00-10.00, 15.00-22.00;

среда — 8.00-10.00, 15.00-22.00;

четверг — 8.00-10.00, 15.00-22.00;

пятница — 8.00-10.00, 15.00-22.00;

суббота — выходной;

воскресенье — 14.00-22.00.

Бассейн длиной 25 метров и глубиной до 5 метров. Есть вышка высотой 5 метров и трамплин высотой 3 метра, с которых можно прыгать в воду. Мужская и женская сауны работают по воскресеньям.

Вода в бассейне постоянно обновляется и всегда комфортной температуры. Хлорсодержащие средства, которые используются для дезинфекции воды, убивают вирусы и бактерии, без запаха.

Прейскурант цен на разовые абонементы

Наименование услуги Стоимость услуги с учётом НДС, руб. Бассейн (взрослые) 6,5 Бассейн (дети, пенсионеры*) 4,6 Бассейн с сауной 12,9 Аквааэробика 9 Аэробика 6 Фитнес-йога 6 Фитнес-зал 6 Спортзал (взрослые) 1 час 40,6 Спортзал (дети) 1 час 28 Теннис 1 стол — 1 час 4 Тренажёрный зал (взрослые) 5 Тренажёрный зал (дети) 4

*пенсионеры могут приобретать абонемент и посещать бассейн при предъявлении пенсионного удостоверения, время посещения до 17.00.

Прейскурант цен на услуги спорткомплекса «Дельфин»

Наименование услуги Стоимость услуги с учётом НДС, руб. Бассейн (взрослые) 1 раз в неделю 25,7 Бассейн (дети, пенсионеры*) 2 раза в неделю 35 Бассейн (взрослые) 2 раза в неделю 51,4 Сауна 51,4 Бассейн с сауной 77,1 Бассейн (взрослые) 3 раза в неделю 77,1 Бассейн (взрослые) 4 раза в неделю 102,8 Аквааэробика 2 раза в неделю 71,5 Теннис 2 раза в неделю (8 ч/1 стол) 32 Тренажёрный зал (дети) 2 раза 25 Тренажёрный зал (дети) 3 раза 35 Тренажёрный зал (взрослые) 2 раза 36 Тренажёрный зал (взрослые) 3 раза 50 Фитнес-зал 2 раза 46 Фитнес-зал 3 раза 65 Фитнес-йога 45 Аэробика 45 Аэробика 3 раза 65 Спортзал (взрослые) 1 час 40,6 Спортзал (дети) 1 час 28 Теннис 1 стол — 1 час 4

*пенсионеры могут приобретать абонемент и посещать бассейн при предъявлении пенсионного удостоверения, время посещения до 17.00.