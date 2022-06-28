Бассейн «Дельфин» в Слуцке открыт всё лето. Режим работы и цены

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» можно плавать всё лето. Он работает шесть дней в неделю, суббота — выходной.
Режим работы СК «Дельфин» в летний период с 1 июня по 31 августа:
- понедельник — 15.00-22.00;
- вторник — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
- среда — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
- четверг — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
- пятница — 8.00-10.00, 15.00-22.00;
- суббота — выходной;
- воскресенье — 14.00-22.00.
Бассейн длиной 25 метров и глубиной до 5 метров. Есть вышка высотой 5 метров и трамплин высотой 3 метра, с которых можно прыгать в воду. Мужская и женская сауны работают по воскресеньям.
Вода в бассейне постоянно обновляется и всегда комфортной температуры. Хлорсодержащие средства, которые используются для дезинфекции воды, убивают вирусы и бактерии, без запаха.
Прейскурант цен на разовые абонементы
|Наименование услуги
|Стоимость услуги с учётом НДС, руб.
|Бассейн (взрослые)
|6,5
|Бассейн (дети, пенсионеры*)
|4,6
|Бассейн с сауной
|12,9
|Аквааэробика
|9
|Аэробика
|6
|Фитнес-йога
|6
|Фитнес-зал
|6
|Спортзал (взрослые) 1 час
|40,6
|Спортзал (дети) 1 час
|28
|Теннис 1 стол — 1 час
|4
|Тренажёрный зал (взрослые)
|5
|Тренажёрный зал (дети)
|4
*пенсионеры могут приобретать абонемент и посещать бассейн при предъявлении пенсионного удостоверения, время посещения до 17.00.
Прейскурант цен на услуги спорткомплекса «Дельфин»
|Наименование услуги
|Стоимость услуги с учётом НДС, руб.
|Бассейн (взрослые) 1 раз в неделю
|25,7
|Бассейн (дети, пенсионеры*) 2 раза в неделю
|35
|Бассейн (взрослые) 2 раза в неделю
|51,4
|Сауна
|51,4
|Бассейн с сауной
|77,1
|Бассейн (взрослые) 3 раза в неделю
|77,1
|Бассейн (взрослые) 4 раза в неделю
|102,8
|Аквааэробика 2 раза в неделю
|71,5
|Теннис 2 раза в неделю (8 ч/1 стол)
|32
|Тренажёрный зал (дети) 2 раза
|25
|Тренажёрный зал (дети) 3 раза
|35
|Тренажёрный зал (взрослые) 2 раза
|36
|Тренажёрный зал (взрослые) 3 раза
|50
|Фитнес-зал 2 раза
|46
|Фитнес-зал 3 раза
|65
|Фитнес-йога
|45
|Аэробика
|45
|Аэробика 3 раза
|65
|Спортзал (взрослые) 1 час
|40,6
|Спортзал (дети) 1 час
|28
|Теннис 1 стол — 1 час
|4
*пенсионеры могут приобретать абонемент и посещать бассейн при предъявлении пенсионного удостоверения, время посещения до 17.00.