Возле Слуцкой поликлиники идут работы по благоустройству фонтана. Оштукатурены борта сооружения, вокруг него укладывают тротуарную плитку и уже обнесли бордюрами места, где, по информации «Кур’ера», будут беседки.

Возле Слуцкой поликлиники продолжают ремонтировать фонтан. Уже видно, где будут беседки (фотофакт)
Фотографии: Олеся Белая

Возле Слуцкой поликлиники продолжают ремонтировать фонтан. Уже видно, где будут беседки (фотофакт)

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Возле Слуцкой поликлиники продолжают ремонтировать фонтан. Уже видно, где будут беседки (фотофакт)