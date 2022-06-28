В течение недели читатели «Кур’ера» звонили и приходили в редакцию по разным поводам. Они рассказали о непростой ситуации со стройматериалами, заросшей детской площадке, золотой свадьбе и многом другом. Читайте краткий обзор.

Новая площадка для детей в Лучниках

От жителей Лучников мы узнали, что там появилась новая детская площадка. Её установили возле Дома культуры. Там есть горка, качалка-балансир, двойные качели и детский спортивный турник.

«Кур’ер» ранее писал, в каких ещё деревнях планируют установить игровые площадки.

Реклама

Площадка в траве

Случчанка обратила внимание на то, что детская площадка возле домов №14-16 на улице Борисовца заросла травой. «Третья неделя пошла, как оставляли заявку на 115. Трава выше детей возле забора. Дети и клещей уже цепляли. Как на такую площадку пускать ребятишек?» — написала женщина.

Поженились после 12 свиданий

Галина Мельникова, жительница агрогородка Голоцк Пуховичского района, поделилась радостью. В июле у них с мужем золотая свадьба. 40 лет эта семья прожила в Голоцке. Михаил работал водителем, а Галина – 20 лет директором Дома культуры. Сейчас — продавцом. Супруги считают, что секрет семейного долголетия в позитивном настроении и умении понимать друг друга. «Мы всегда ко всем людям с улыбкой, и к нам эти улыбки возвращаются, — говорит Галина. — Глава семьи – муж, и мы всё решаем сообща. Говорим так: «Мама подумает, а папа скажет». Женщина рассказала, что поженились, когда ей исполнилось 18 лет. Знакомство было недолгим. «12 свиданий было, а на 13-й раз – свадьба», — сказала она. У Мельниковых трое детей, шестеро внуков и двое правнуков.

Ценник один, а толщина разная

Галина из Лучников рассказала, что столкнулась с непростой ситуацией при покупке шифера в одном из магазинов Слуцка. «Мы покупали шифер, на ценнике было написано, что его толщина 5,8 мм. Когда покрыли, немного не хватило, пришлось докупать. Купили в том же магазине точно такой же. А он оказался тоньше. Стали разбираться, приезжали специалисты, говорят, что допустимо. Но на глаз видна разница. И ничего конкретного не сказали. А что нам делать?» — рассказала женщина.

Про домик в деревне

Жительница Минска позвонила в «Кур’ер», чтобы узнать, не сдаёт ли в нашем районе кто-то дом в деревне для проживания на лето. Женщина прочитала сообщение о том, что случчанин сдаёт сельский дом, а в оплату хочет, чтобы жильцы сделали ремонт. Ремонт она сделать не в состоянии, но думает, что, может, у кого-то дом стоит пустой и хозяева будут рады, если он будет присмотрен. Сама она таких объявлений не нашла.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.

Хочешь быть в курсе новостей региона, страны и мира — подпишись на «Кур’ер»! Наш подписной индекс: 64066. Подписка на месяц стоит 5,45 руб.