Татьяну Ядченко из Слуцкого государственного колледжа наградили медалью «За трудовые заслуги»

В понедельник, 27 июня, Александр Лукашенко подписал указ о награждении 75 представителей разных сфер деятельности. Среди них — Татьяна Ядченко, заведующая отделением общественного питания и торгового дела Слуцкого государственного колледжа.

Татьяну Ядченко отметили медалью «За трудовые заслуги», сообщает телеграм-канал Минской области.

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Такую же награду получила Елена Хамицевич, директор Солигорского государственного колледжа.

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