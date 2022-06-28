2 июля 2022 года исполняется пятьдесят лет со дня открытия мемориала на месте сожжённой в годы Великой Отечественной войны и невосстановленной деревни Переходы Слуцкого района.

Инициатива по увековечению памяти жителей деревень Слуцкого района, сожжённых фашистскими оккупантами и полицейским отрядом «Яхтцуг» Слуцкой окружной полиции, принадлежит Слуцкому райкому комсомола и руководителю колхоза «Мир» Сергею Пилипенко.

По просьбе работников колхоза «Мир» Слуцким райкомом Коммунистической партии Белоруссии от 11 февраля 1971 года, исполкомом райсовета депутатов трудящихся было принято соответствующее решение. Для увековечения памяти воинов, партизан и мирных граждан колхозу «Мир» разрешили установить на кургане Славы на месте деревни Переходы скульптурную фигуру «Родина–мать». Начальник РСУ-4 В.Р. Крот должен был оказать помощь в строительстве и благоустройстве территории. Было дано поручение и заведующему райотделом культуры В.Р. Пасько «обеспечить контроль за соблюдением правил установки памятников и организовать работу по воспитанию подрастающего поколения на героических подвигах воинов-земляков и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны».

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Молодёжь Случчины приняла самое активное участие в сборе денег на строительство мемориала. Большая заслуга в этом работников Слуцкого горкома комсомола и лично его секретаря П.Б. Довгучица. Именно он заразил комсомольцев идеей провести субботники и заработанные средства перевести на строительство мемориала в Переходах. Памятник изготовили на Харьковском скульптурном комбинате.

В прошлом году на сессии Слуцкого райсовета депутатов 29 июня было принято решение о реконструкции памятника-скульптуры и 26 могильных плит. На этих местах когда-то стояли дома жителей Переходов.

Мемориальный комплекс – это наша память о погибших в годы Великой Отечественной войны. За 50 лет его существования здесь побывали десятки тысяч человек, в том числе туристы из разных уголков Беларуси и России. Здесь проходят митинги, встречи, посвящённые значимым событиям.

Такие места нужно сохранять в память о жертвах фашизма и совместно благоустроить мемориальный комплекс.

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