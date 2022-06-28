Холодный мятный суп с огурцом и не только. Освежающее меню из того, что растёт на огороде

Когда за окном плюс тридцать, хочется чего-нибудь освежающего и желательно недорого. Lampa собрала 5 идей напитков/блюд из того, что растёт на огороде.

Холодный мятный суп с огурцом

огурец свежий — 4 шт

мята свежая — 1/2 стакана

чеснок — 1 зубчик

йогурт без добавок — 1 стакан

лимонный сок — 2 ст. ложки

зелёный лук — 4 веточки

соль, перец (по вкусу)

вода — 1/4 стакана

Огурцы моем, чистим, нарезаем кубиками. Трём чеснок на мелкой тёрке. Загружаем в блендер огурцы, чеснок, йогурт, лимонный сок и воду. Измельчаем до однородной массы. Добавляем зелёный лук и листья мяты. Сбиваем погружным блендером до состояния пюре. Приправляем солью и перцем. Ставим в холодильник на 30 минут.

Перед подачей каждую порцию украшаем долькой огурца и веточкой мяты.

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Клубничное мохито

клубника

мята

«Спрайт» или напиток «Снежок»

Для приготовления этого лимонада многим жителям Слуцка достаточно выйти к себе на огород и сорвать немного клубники и пару веточек мяты.

Клубнику моем, мнём (можно измельчить в блендере). Получившуюся массу переливаем в кувшин.

Мяту моем, отделяем листья от стеблей. Листики режем и добавляем к клубничной массе.

Заливаем охлаждённым «Спрайтом» или «Снежком». Если нет газировки, можно залить охлаждённой водой. Освежающий, тонизирующий лимонад готов.

Ягодное мороженое

ягоды – 300 г

йогурт – 250 г

мёд – 2 ст. л.

мята – 2 веточки

формочки для мороженого

Очень простой и вкусный рецепт полезного мороженого. Такое лакомство особенно понравится детям.

Берём 300 г любых ягод. Можно достать из морозилки ягоды с прошлого урожая или взять черешню, клубнику этого года. К ягодам добавляем йогурт, мёд, мяту. Блендерим до однородной массы. Разливаем смесь по формочками. Отправляем в морозильник до полного замерзания (где-то 4 часа). Салат с рукколой, огурцом и клубникой Ингредиенты на 1 порцию: салатные листья — небольшой пучок

руккола — 50 г

клубника — 4 шт

огурец — 2 шт

сыр «Фета» — 40 г

лимонный сок — 1 чайная ложка

соль — по вкусу Салатные листья, огурцы и клубнику порезать, выложить на тарелку, добавить рукколу и мелко нарезанный сыр «Фета». Заправить лимонным соком, можно добавить ложку французской горчицы. Посолить по вкусу.

Мятный сироп

Необходимо взять мяту, желательно свежесобранную. Подойдёт любая мята, но самый сильный аромат дают ментоловые сорта.

Отделяем листья от стеблей. Листья моем, сушим на бумажном полотенце. Сухие листья перекладываем в кастрюлю и засыпаем сахаром. Добавляем воду и варим сироп на среднем огне, доводим до кипения. Как только сироп закипит, добавляем лимонную кислоту, чтобы масса не закристаллизовалась. Убираем огонь до минимума и варим сироп ещё 5 минут при медленном кипении.

Готовый сироп процеживаем и разливаем по баночкам. Такой сироп можно добавлять в айс-кофе, чай, делать на его основе лимонады и пропитывать им коржи для десертов.

Кстати, если на тарелку с клубникой выложить веточки мяты и оставить так в холодильнике на ночь, то клубника напитается запахом мяты, приобретёт мятный вкус. Такую клубнику можно добавлять в десерты, лимонады и есть вместе с мороженым.