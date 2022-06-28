Два дня подряд жара в Слуцке бьёт температурные рекорды

По данным Белгидромета, 27 и 28 июня в Слуцке побиты температурные рекорды этих дней.

Теплее всего было 27 июня 1979 года (+30,2°С), а вчера столбик термометра по состоянию на 16 часов поднялся до +30,8°С. То есть побит рекорд этого дня за всю историю метеонаблюдений.

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Сегодня, 28 июня, в 16.30 температура была зафиксирована на уровне +32°С. В этот же день в 1990 году было всего лишь +29,9°С.

Ожидаются грозы и ливни

В среду, 29 июня, на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни. Днём местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. В дневные часы 29 июня (среда) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°С.

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