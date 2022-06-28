Как так люди работают на крыше пятого этажа дома на Социалистической, где находится Белагропромбанк? Страховки не видно.

Сегодня утром люди, ожидавшие открытия магазина «Копейка», просто замерев, наблюдали за этим. Неужели так недорога жизнь?

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Важно, чтобы такие работники соблюдали технику безопасности, а администраторы чётко следили за этим. Однажды на моих глазах при очистке снега с крыши мужчина упал с 5-го этажа. Звук удара до сих пор в моей памяти. Хотелось, чтобы люди всё-таки берегли себя.

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